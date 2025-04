Hablan los astronautas que pasaron nueve meses varados en el espacio: "Fue algo único y que deja muchas lecciones aprendidas"

Dos semanas después de su triunfal regreso a la Tierra, los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore han comparecido por primera vez para explicar cómo fue la inusual odisea espacial que los dejó más de nueve meses varados a 400 kilómetros de la superficie terrestre. "Siempre supimos que íbamos a regresar", han explicado desde las instalaciones de la NASA en Houston (Texas). "Esta experiencia ha sido algo único y que deja muchas lecciones aprendidas. Parte de eso es la resiliencia y la capacidad de afrontar un giro inesperado y sacar lo mejor de la situación", ha afirmado Suni Williams, quien también ha dicho que estaría dispuesta a volver a volar a bordo de la nave Starliner que hace nueve meses la dejó varada en la Estación Espacial Internacional.

Uno de los grandes temas por los que se les preguntó fue el error técnico que originó esta aventura: la avería de la nave Starliner de Boeing. Y es que, según desvelaron en su día los responsables de la misión, durante su primer vuelo espacial la nave sufrió una fuga de helio que comprometía sus sistemas de propulsión. También se detectaron fallos graves en al menos cinco de sus motores. Tras varios análisis y aún más intentos de reparación, finalmente se determinó que la nave no era segura para regresar a la Tierra y que, por lo tanto, Butch y Suni debían quedarse en el espacio hasta que se encontrara una solución para su regreso.

Tanto Williams como Wilmore rechazaron culpar a únicamente a Boeing por lo ocurrido y, de hecho, apuntaron a que la responsabilidad era compartida con toda la cadena de mando, en la que se incluyeron ellos mismos. "Hubo preguntas que yo, como comandante de la nave espacial, debería haber hecho y no hice en su momento. No sabía que debía hacerlo. Podría haber hecho algunas preguntas y las respuestas a esas preguntas podrían haber cambiado el rumbo de lo ocurrido", ha declarado Butch, en calidad de comandante de la misión, durante esta comparecencia, en la que insistió que este no es el momento de "hablar de culpas".

Los astronautas se están centrando ahora en su proceso de rehabilitación para recuperar las fuerzas perdidas en el espacio

Los astronautas también han explicado que en estos momentos se están centrando en su proceso de rehabilitación para recuperar la fuerza perdida tras casi un año en gravedad cero. Su otra gran prioridad es volver a pasar tiempo con sus familias. "Cuando volví solo pensaba en que quería abrazar a mi marido y a mis perros", ha explicado Williams, , quien también aprovechó su comparecencia para agradecer de corazón todo el cariño que le había transmitido la gente durante esta extraña travesía espacial.