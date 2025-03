El día en que Serrat mató hippies en la torre de ses Portes de Ibiza

Allá por 1982, los Siniestro Total cantaban eso de ‘Matar jipis en Las Cíes’, pero poca gente sabe que el primero que perpetró una masacre (artística) contra la juventud contracultural no fueron esos punks vigueses, sino el cantautor Joan Manel Serrat. Aunque no se lo crean, el noi del Poble Sec, en 1969, empuñó una pistola y, junto a la torre de ses Portes, en el punto más meridional de Ibiza, liquidó a sangre fría a toda una tribu de peluts.

Esta matanza se perpetró en la ficción, evidentemente. Es la secuencia final de ‘La larga agonía de los peces fuera del agua’, una película que Francisco Rovira Beleta rodó en 1969, uno de esos títulos que todo el mundo cita pero que nadie ha visto, porque si lo hubieran hecho tendrían pesadillas con Serrat convertido en un asesino de masas.

Quien sí tiene muy presente esta escena es Enrique Villalonga, probablemente la persona que más sabe en el mundo sobre películas rodadas en Ibiza y Formentera. Villalonga, además, es un incansable divulgador y desde el pasado otoño organiza rutas por diversos espacios de la isla que han sido escenarios de cine. Ayer domingo realizó su tercera excursión cinéfila. Si las dos primeras estuvieron centradas en Dalt Vila y la Marina, ahora era el turno de Platja d’en Bossa y ses Salines.

Serrat empuña la pistola antes de la masacre. / Fotograma de 'La larga agonía de los peces fuera del agua'

La torre por dentro

«Creo que el asesinato de los hippies en la película de Serrat es de las peores muertes que habréis visto en la pantalla. ¡Mueren muy mal!», comenta un divertido Villalonga, que cita también otra película muy curiosa rodada en la torre de ses Portes, y que es ‘La isla de las cabezas’, de la artista Nicola Lanzenberg. Hay una escena rodada en el interior de la torre en la que aparecen la actriz española Lola Gaos y el cómico británico Terry Thomas.

«Esta escena es de un gran valor porque podemos ver cómo era el interior de la torre de ses Portes. Desde que la adquirió Salinera Española la torre está precintada y cerrada al público. Pero en aquella época había una persona viviendo en su interior, le conocían como Joan de sa Torre. En esta escena vemos cómo era su hogar», explica Villalonga.

Los participantes en la ruta, ocho personas, siguen atentamente las explicaciones y luego pueden ver, a través de sus teléfonos móviles, unos vídeos con las escenas de las películas que Villalonga ha citado, y que él mismo ha editado especialmente para esta actividad.

«Terry Thomas fue un cómico conocidísimo en el Reino Unido, toda una estrella. Vivía en cala Mestella e hizo un hotel rural en Sant Carles que ahora lleva su hijo», comenta el escritor Martin Davies, quien ha decidido asistir a esta actividad porque «todo lo que tenga que ver con Ibiza y con la cultura» le interesa.

Enrique Villalonga gesticula durante una de sus explicaciones. / Toni Escobar

La excursión está dividida en tres espacios, según las escenas que ahí se rodaron: en primer lugar, la parte final del arenal de Platja d’en Bossa, junto a la torre des Carregador; después, la zona de extracción de sal, sa Revista y es Cavallet, y una tercera y última parada en la playa de ses Salines.

A caballo por la playa

En Platja d’en Bossa, Villalonga señala que se rodó una escena de ‘La larga agonía de los peces fuera del agua’ en la que Serrat y la actriz Linda Cole cabalgan unos trotones. «Es muy singular porque en todas las películas rodadas en Ibiza siempre hace sol y buen tiempo. Las únicas en las que aparece una isla con el cielo encapotado y sombrío es en ‘More’, de Barbet Schroeder, y en esta», explica Villalonga.

En Platja d’en Bossa también se rodó otra escena equina: en el film alemán de 1968 ‘Deine zärlichkeiten’, de Peter Schamoni, en la que dos jóvenes cabalgan por la playa en una imagen que recuerda a la del icónico anuncio de Terry en el que aparecía una jinete con el pelo largo junto al mar.

Cinéfilos y curiosos

Una de las asistentes a la actividad es Mónica Contreras, una mujer que se confiesa deslumbrada por la cantidad de datos que Villalonga atesora en su cabeza: «Tenemos suerte de que dedique estas mañanas a compartir con nosotros toda la sabiduría y el estudio que le ha dedicado al tema, es fantástico». Esta maestra de escuela, que lleva casi tres décadas en la isla, explica que el interés por las localizaciones cinematográficas nacieron por «la curiosidad de conocer cómo era la isla antes de que llegara».

El grupo atraviesa una pasarela, camino de la playa de ses Salines. | TONI ESCOBAR

A su lado, Toni Ribas Prats comenta que se apuntó a la actividad porque le «encanta» el cine y también, y mucho, «las imágenes de esa Ibiza de cuando el turismo todavía era incipiente». Sobre las películas ambientas en la isla, él tiene dos muy favoritas: «‘More’ y ‘Léa, l’hiver’, de Marc Monnet».

«Yo soy un poco friki con lo de las localizaciones de películas», confiesa Jesús Herrero, otro de los participantes: «Hace poco fui a Sevilla y pasé de la Giralda. Lo que quería ver era la plaza de España, porque fue donde se rodó ‘Juego de tronos’».

Otra entusiasta, del cine y de esta actividad, es Susana Dusil, quien explica: «Me encanta el cine y me parece muy divertido eso de ver lugares donde se han rodado películas». Dusil vive en Cala Llenya y señala, divertida, que desplazarse hasta el sur de la isla le ha supuesto una experiencia interesante: «Es muy curioso porque es como si en el norte de la isla tuviéramos nuestro mundo y en el sur de la isla, otro». Le comento que parece que haya una frontera invisible entre Puig d’en Valls y Sant Llorenç que divida la isla en dos mitades y está completamente de acuerdo: «Mi hijo vive por aquí y parece que para ir a verlo tenga que sacarme el pasaporte».

No obstante, Dusil es una mujer intrépida y últimamente su vida es pródiga en viajes y aventuras: «Estoy haciendo un curso que organiza la biblioteca de Sant Antoni y hoy me he venido a las salinas. ¡Imagínate!», dice con una carcajada.

Adorables extravagancias

La actividad prosigue, y en la zona de extracción de la sal, Villalonga cita un documental canónico y otro que no lo es tanto. Por un lado ‘La blanca Ibiza’, un vídeo informativo rodado por el NoDo en 1947, en el que se mostraba la dura vida de los salineros, y, por otro, ‘Alrededor de las salinas’, una pieza experimental del año 1962 del excéntrico cineasta catalán Jacinto Esteva.

«Esteva hizo el experimento de cómo un equipo de documentalistas puede alterar la realidad», explica Villalonga, «su equipo siguió durante un día el trabajo de un salinero. Luego, le pidieron que al día siguiente no fuera a trabajar, y lo que hicieron fue ir a las salinas, decirle a sus compañeros de trabajo que había muerto y grabar las reacciones».

Villalonga señala que ‘Alrededor de las salinas’ tiene también otros momentos muy excéntricos, como una pelea de gallos en Talamanca. Este estilo de documental extremo y con escenas provocadas por el propio director, que se puso de moda en los años sesenta después del éxito de ‘Mondo cane’ (Gualtiero Jacopetti, 1962), Jacinto Esteva lo llevaría al paroxismo en su siguiente título, ‘Lejos de los árboles’, donde incluía escenas de histerismo y posesiones demoníacas en una aldea de Galicia.

Alfredo Landa y Esperanza Roy junto a las salinas. / Fotograma de '¿Por qué te engaña tu marido?'

Pero aquí también se rodaron películas más amables y pop, como ‘¿Por qué te engaña tu marido?’, film del año 1969 dirigido por Manuel Summers y protagonizado por Alfredo Landa. En este caso, hay una escena en Platja d’en Bossa con Patty Shepard, que interpreta a una hippie, y otra en un canal salinero frente al poblado de sa Revista, donde Alfredo Landa se encuentra a Esperanza Roy, que se mete en el papel de una carnal mujer ibicenca.

De regreso a la playa de ses Salines, hay tiempo para otro título más: ‘Ibiza, zon en zonde’, del holandés Roeland Kerbosch, en el que un grupo de jóvenes toca la guitarra y se entrega a una especie de baile dionisíaco. «En esta película hay escenas de desnudos integrales que se rodaron en s’Aigua Blanca, y fotos del rodaje aparecieron en revistas eróticas de la época. Fue uno de los títulos que crearon el mito de la isla como lugar de libertinaje sexual», explica Villalonga. Y el resto, es historia.

