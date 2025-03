Castigos y deberes en la Ibiza Medieval: pena de picota a cualesquiera que incumpliere estas normas

En la Ibiza Medieval no hay más picota que las de los espectáculos, la máxima tortura es la muchedumbre y el calor y no se cuelga a nadie de las murallas en un sarcófago de hierro para que se consuma a la vista de todos. Eso no significa, sin embargo, que no haya unas normas que todos quienes participen como vendedores en ese viaje al pasado que es la feria ibicenca deban cumplir. Y el Ayuntamiento de Ibiza, organizador de la Ibiza Medieval, lo deja bien claro en las bases que regulan la adjudicación de los puestos que se asignarán a los artesanos de la isla.

En total, en el mercadillo del medievo ibicenco (se celebra entre el 8 y el 11 de mayo) habrá 75 puestos reservados para los artesanos y vendedores de comida y bebida de la isla, que tienen hasta hoy mismo para presentar la solicitud para optar a uno de ellos. Un trámite en el que deberán presentar un proyecto detallado de los productos que venderán y del aspecto que tendrá el puesto, que debe «reflejar las culturas cristiana, árabe y sefardita de la época medieval y renacentista». Para ello deben incluir imágenes del puesto, la decoración y la ambientación, fotografías de los productos y de los carteles, que no pueden ser de plástico.

Las normas, sobre el papel, son bastante estrictas. Aunque cualquiera que haya paseado por la feria habrá podido comprobar que no siempre se cumplen. Para empezar, todo quien estuviere de cara al público debe ir vestido acorde a la época que se representa y no pueden quedar a la vista «relojes, gafas de sol, móviles, datáfonos, calculadoras ni cualquier otro elemento que no encaje con la época». Quienes atiendan puestos de comida tendrán que llevar el cabello cubierto con un gorro o un pañuelo. En la estructura del puesto no se puede atisbar ni un centímetro de modernidad, así que todo lo que no sean materiales de la época habrá que taparlo con tela de saco o pieles. También deberán permanecer ocultos cables, bombillas y maquinaria. Están vetados vasos, platos o cualquier envase de plástico o aluminio. «Deberán cubrirse con tela», indica el Consistorio, que también prohíbe en el mercado las bolsa de plástico así como logotipos y marcas.

Una imagen de la ibiza Medieval. / Toni Escobar

Las obligaciones del feriante

Los feriantes tienen la obligación de mantener los puestos abiertos los cuatro días que dura la feria, de jueves a domingo. Y desde las diez de la mañana a las diez de la noche, como mínimo, ya que el horario de cierre «podrá ampliarse, como máximo a las 23.50 horas en función de la afluencia de gente».

Lo que venden en los puestos debe ser, exactamente, aquello que presentaron en el proyecto de la solicitud: «Queda prohibido cambiar los productos que se han autorizado». Si el Ayuntamiento detectara durante la feria que alguno no es adecuado para el mercado medieval pedirá que se retiren. Los comerciantes están obligados a tener la lista de precios visible en todo momento. «Y no pueden aumentar el precio ninguno de los días de la feria», especifican las bases.

Los desperfectos que puedan causar tanto montando y desmontando el tenderete como durante la actividad en los días de feria corren a cargo de los responsables del puesto. De hecho, el Ayuntamiento de Ibiza insiste en que no se pueden emplear «anclajes o similares que deterioren el dominio público ni las fachadas de los edificios en los que se sitúen los puestos» y reitera: «Todo desperfecto que se ocasione con motivo de la ejecución de anclajes al suelo o en las fachadas debe ser reparado e indemnizado por el titular del puesto».

Mira aquí las imágenes de la oferta gastronómica de la Feria Medieval de Ibiza / Toni Escobar

Comer, comer

Las bases prevén normas específicas para los vendedores de productos alimentarios. Deberán tener todas las acreditaciones y certificados de procedencia y de condiciones higienicosanitarias y cumplir normas de etiquetado y alérgenos en función de si son productos primarios (frutas, cereales, legumbres, hortalizas...), envasados o cárnicos elaborados.

Quienes preparen comida deben tener en el puesto un dispensador de agua para lavarse las manos, un cubo de basura con tapa y pedal para abrirlo sin tocarlo, neveras para garantizar la cadena del frío y toldos y parapetos para evitar que les dé el sol, entre otras normas. Si se detectan productos en «condiciones deficientes» el Ayuntamiento podría retirar la autorización y precintar el puesto. En ningún caso se pueden vender quesos frescos o productos recolectados «en el medio natural» como setas, caracoles silvestres o bayas.

El Ayuntamiento controlará, según las bases, que todo se cumpla, aunque matiza que «los puestos que son de la empresa contratista participante en la feria quedan sometidos a la vigilancia, control y dirección de la propia empresa contratista y ésta última es directamente responsable de cualquier daño o lesión causado a terceros, no el Ayuntamiento».

«Hai excomunion contra cualquiera persona que incumpliere estas normas». Las bases del Ayuntamiento de Ibiza no lo mencionan así, pero dejan claro en el apartado de sanciones que podrán precintar puestos y ordenar la suspensión inmediata de las actividades a quienes incumplan las normas y los horarios sin justificación y sin avisar. La condena puede ser larga. Podría implicar no poder acceder a un puesto en futuras ediciones.

