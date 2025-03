Conoce a las personas ostomizadas

¿Qué es una ostomía y por qué puede ser necesaria esta intervención?

Una ostomía es el procedimiento quirúrgico por el cual se realiza una «boca» llamada estoma, que asume realizar funciones fisiológicas como respirar, alimentar, defecar u orinar por una vía diferente a la natural. La ostomía, si hablamos de las digestivas y urinarias, es la opción terapéutica ante una enfermedad grave como un cáncer colorrectal, de vejiga, ginecológico, endometriosis en sus complicaciones más graves, enfermedades inflamatorias intestinales, etc.

¿Qué tipos de ostomía hay?

Respiratorias (traqueostomía/traqueotomía). Drenaje: cualquier drenaje que comunica el interior corporal con el exterior mediante un orificio,sonda, catéter para mantener función de drenaje de fluidos corporales, es un estoma. Alimentación: gastrostomía, una ostomía que comunica el estómago con el abdomen a través de una sonda o botón con la finalidad de alimentar a la persona. Este tipo de ostomía también podría encontrarse en una zona alta de intestino delgado como el duodeno. Eliminación: son las ostomías más frecuentes. A modo general hablamos de ileostomías (íleon, un tramo de intestino delgado), colostomías (en cualquier tramo de colon), urostomías (en el aparato urinario). Común a todas ellas es que se eliminan las heces u orina a través del estoma (la nueva apertura no natural) y estos efluentes son recogidos en una bolsa que va adherida al abdomen u otras ubicaciones. Todas ellas, dependiendo de la causa y de la situación clínica particular, podrían ser temporales o para toda la vida.

-¿A qué nuevas necesidades y retos se enfrenta la persona ostomizada?

Al aprendizaje de nuevos hábitos higiénicos y dietéticos. Al riesgo de deterioro de la integridad de la piel de alrededor de la ostomía; piel periostomal; irritaciones, algunas heriditas… También hay riesgo de alteración nutricional, que dependerá del tipo de ostomía, tratamientos y la enfermedad de base. Incontinencia que altera su imagen corporal , autoestima y autoaceptación. Las heces o la orina se expulsan sin control a la bolsa de ostomía. Alteraciones del patrón del sueño por miedo a mancharse, oler, tener que hacer vaciados frecuentes de las bolsas de ostomía… Es probable que se enfrenten a un aislamiento social, soledad y sentimientos de angustia, tristeza y depresión, generalmente por falta de formación e información, por ser un tema tabú. La ostomía supone un duelo que es preciso acompañar y trabajar juntos profesionales sanitarios, ostomizados y familia/cuidadores.

- ¿Qué cuidados específicos debe hacer una persona de la zona donde está el estoma y la bolsa de ostomía?

De forma inicial, para ganar confianza y seguridad, los primeros cuidados que hay que aprender están relacionados con la higiene/limpieza del estoma y la piel de alrededor, y el cambio de la bolsa de ostomía. El mantener la piel limpia, seca y libre del contacto de heces/orina u otros efluentes es fundamental para prevenir complicaciones. Lo ideal sería que durante la hospitalización se enseñe al ostomizado y familia a realizar los autocuidados básicos. Parece sencillo, pero no lo es, es mucha información que se debe ir reforzando.

- En cuanto a la alimentación, ¿una persona ostomizada puede comer de todo?

Esta pregunta es de las más frecuentes y resulta un poco ambigüa, ya que ese comer de todo es diferente para unas personas y para otras y el concepto que tiene cada uno de alimentarse y nutrirse bien no es el mismo. En la población general hay un vacío de información de lo que es alimentarse de forma saludable. A modo general, las personas ostomizadas, al igual que cualquier persona que no lo sea, debemos seguir las pautas de una dieta mediterránea: rica en fibra procedente de legumbres, frutos secos, verduras, frutas y cereales, consumo moderado de carnes blancas y pescado, bajo consumo de carnes rojas, aceite de oliva virgen extra. Control de azúcares, procesados e hidratos de carbono simples. Alimentos frescos, de temporada y mejor cocinados en casa. Hay que pensar que tenemos que valorar de forma individualizada y saber el conocimiento previo sobre alimentación de la persona ostomizada, sus rutinas y pautas de alimentación previas a la cirugía. Además, habrá que hacer ajustes en la dieta según la causa y el proceso oncológico, inflamatorio y los tratamientos.

En las personas con ileostomía es en las que debemos revisar algunas pautas para asegurar el aporte de nutrientes (por falta de absorción) y en algunos casos riesgo de obstrucción de los alimentos más fibrosos y semillas. En pacientes con urostomía, a considerar el consumo de algunos suplementos de vitamina C u otros que mantengan el PH ácido de la orina, control de formación de cristales y desarrollo de infecciones urinarias.

- Es cierto que muchos ostomizados evitan ir a la playa, por ejemplo, por vergüenza. ¿Qué recomienda en estas situaciones?

En general parece que las salidas fuera de casa, el ocio y tiempo libre y más en verano, para muchos puede ser un impedimento. Generalmente es por falta de seguridad y confianza, miedo a que la bolsa se despegue en público y traiga situaciones embarazosas. Lo primero, revisar con su enfermera estomaterapeuta los ajustes necesarios para garantizar la seguridad con el dispositivo y opciones llegado el verano y con ello el calor, el sudor que puede influir en la seguridad con los dispositivos. Llevar siempre un neceser con lo básico para el cambio de bolsa e higiene fuera de casa. Da mucha tranquilidad planificar las salidas: explorar el sitio al que se quiere ir, dónde esta el baño más cercano, condiciones del mismo... Es importante saber que con las bolsas de ostomía te puedes bañar en playas, piscinas, ríos… siempre que tengas una seguridad previa con la misma.

- ¿Cómo los familiares/amigos del paciente pueden ayudar en esta nueva fase?

Algo importante y que en general no se nos da muy bien es la escucha ante sus nuevas sensaciones y sentimientos respetando en todo momento su proceso y ofreciéndole ayuda. Tanto durante la enfermedad como en la ostomía, que no se sienta solo: sentir el cariño de los que te rodean y la ayuda presente. Ni qué decir que si por lo que sea el ostomizado es una persona dependiente, cuidar de igual manera al cuidador principal. Que otra persona pueda aprender los cuidados y dar relevo, que el cuidador principal pueda disponer de tiempo para descansar y cuidarse.

¿Hasta qué punto se puede decir que las personas ostomizadas pierden calidad de vida?

Me gustaría poder decir que el ostomizado no ve afectada su calidad de vida, pero la realidad es que muchos no lo perciben así. Creo que la afectación en la calidad de vida se puede ver condicionada por varios factores: ya he comentado las necesidades de las personas ostomizadas al inicio. Es imprescindible recibir los cuidados, el apoyo y el seguimiento de una enfermera. En España, el 40% de los ostomizados no los tienen. Además, uno de cada tres ostomizados sufren despegues de sus bolsas de ostomía y el 80% lesiones en su piel periostomal. Si en el día a día con tu ostomí, te enfrentas a estas dificultades, podrías sentir que no tienes calidad de vida, pero la mayoría de estos problemas pueden tener mejoría o solución. Además del apoyo profesional, el ostomizado podría necesitar de otros cuidados: psicólogo, nutricionista, trabajador social, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, sexólogo. La convivencia con las ostomía afecta tanto a nivel emocional, físico, social, laboral, sexual y espiritual. Paralelamente, hay una parte subjetiva e individual y que las personas tenemos diferentes estilos de afrontamiento y manera de vivir las situaciones nuevas y enfrentarnos a nuevos retos. El entorno y apoyo cercano también influye.

