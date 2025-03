El "presagio" del fenómeno del parabrisas: ¿Otra gran extinción?

Una de las explicaciones que más ha sobrevolado las mentes de algunas personas a la falta de insectos en los coches es que ahora estos tienen perfiles más aerodinámicos, cortando el aire de forma más eficiente, lo que desplazaría a los insectos por encima del vehículo.

Sin embargo, los investigadores no están del todo convencidos: “Algunos dicen que en los años 70 también había coches con una línea aerodinámica y acababan llenos de insectos igual, y en la actualidad no. Por otro lado, gente que ahora utiliza, por ejemplo, un todoterreno, que es cualquier cosa menos aerodinámico, no terminan con el coche lleno de insectos como antes al hacer recorridos largos”, asegura Servia.