Ara Eivissa exige la rehabilitación de dos pozos tradicionales de Sant Jordi

El grupo municipal de Ara Eivissa en el Ayuntamiento de Sant Josep presentará una moción en el pleno de este jueves pidiendo que se actúe para preservar dos pozos tradicionales del entorno de San Jordi de ses Salines que se encuentran en muy mal estado de conservación, el pou des Cans y el pou de Can Xico Ferrer. En una segunda moción, también reclamará la retirada de los residuos del entorno de este último, puesto que se han localizado vertidos, especialmente de restos de vehículos y gran cantidad de neumáticos, denunció ayer Ara Eivissa en una nota de prensa.

Pou des Cans, también en el entorno de Sant Jordi. | ARA EIVISSA

El pou des Cans se sitúa en el cauce del torrente de Ca na Parra (o des Rafal Trobat), unos metros al sur de la carretera de Sant Josep, mientras que el pozo de Can Xico Ferrer se encuentra unos centenares de metros más adelante. Los dos forman parte del Inventario del Patrimonio Hidráulico de las Pitiusas, y se encuentran en un estado muy precario de conservación. «Hace años que están abandonados y descuidados, y su degradación pronto será irreversible si no se actúa con cierta urgencia», alerta Ara Eivissa, que pide al Consistorio que «actúe para recuperar, restaurar y poner en valor estos elementos patrimoniales». En la misma moción, se reclama que se estudien y se señalicen estos pozos y se fomente su conocimiento, así como el de otros de similares características del municipio.

Residuos en el entorno del pozo de Can Xico Ferrer. | ARA EIVISSA

Por otra parte, a la hora de inspeccionar estos pozos se han descubierto, en el entorno del de Can Xico Ferrer, vertidos de residuos de una magnitud notable, especialmente una gran cantidad de neumáticos amontonados y restos de vehículos, advierte la formación, que demanda al Ayuntamiento que «actúe con celeridad para forzar la retirada de estos residuos o, si hace falta, hacer la retirada subsidiariamente».

Desde Ara Eivissa aseguran desconocer «si estos residuos tienen alguna relación con las carreras y exhibiciones de vehículos que tienen lugar en esta finca periódicamente», pero en cualquier caso reclaman que el Ayuntamiento vigile que no se realicen allí «actividades que no cuenten con todas las autorizaciones correspondientes» y que, en caso de que se lleven a cabo actividades autorizadas, se tenga especial cuidado para que «a su finalización la parcela retorne a su estado original y que no quede ningún tipo de residuos».