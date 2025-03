Así puedes bajar el nivel de ácido úrico a través de la alimentación según Harvard

Las medidas de estilo de vida, como los cambios en la dieta, pueden ayudar a reducir los niveles de ácido úrico, la sustancia química que causa la gota al formar cristales que se depositan en las articulaciones. Sin embargo, para la mayoría de las personas, los cambios en la dieta por sí solos no son suficientes para prevenir la gota. Para reducir los niveles de ácido úrico lo suficiente como para detener los ataques, generalmente se necesitan medicamentos. Aun así, hacer cambios en la alimentación puede reducir los brotes de gota, según un reciente estudio publicado por la Universidad de Harvard.

Anteriormente, los médicos solían entregar a sus pacientes una lista de alimentos ricos en purinas y les indicaban que no los consumieran. Esto, por sí solo, no ha demostrado ser particularmente útil.

Recientemente, los expertos han comenzado a considerar la dieta de forma diferente. En lugar de intentar determinar qué alimentos individuales se deben evitar, la atención se centra en seguir una dieta saludable e intentar bajar de peso si se tiene sobrepeso u obesidad. El simple hecho de bajar de peso puede reducir los niveles de ácido úrico. Beber mucho líquido también es útil. Asimismo, es importante limitar las bebidas azucaradas y el alcohol, ya que pueden aumentar los niveles de ácido úrico.

En general, una dieta saludable prioriza los alimentos de origen vegetal, como verduras, frutas y legumbres. Se prefieren los cereales integrales a los procesados. Se debe reducir el consumo de grasas, especialmente las saturadas (presentes en la carne roja). Las fuentes magras de proteínas, como el pollo, el pavo, el pescado y el tofu, son mejores opciones que la carne de vaca o de cerdo.

El pescado, que contiene ácidos grasos omega-3, forma parte de una dieta saludable. Sin embargo, algunos mariscos también contienen altas cantidades de purinas. Las personas con gota no tienen que evitar el pescado por completo. Sin embargo, trate de limitar el consumo de mariscos, sardinas y anchoas, ya que son los que contienen mayores cantidades de purinas. Una mejor opción es el pescado blanco en escamas, como el bacalao, la tilapia o el lenguado.

Un patrón de alimentación saludable es la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión). Un estudio reveló que las personas que siguieron la dieta DASH durante ocho semanas redujeron sus niveles de ácido úrico en un promedio de 0,25 mg/dl. Cuanto mayor sea el nivel inicial de ácido úrico, mayor será la disminución.

Hay algunos alimentos que las personas con gota deberían limitar al máximo o evitar por completo. Algunos alimentos pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, varios estudios han demostrado niveles más bajos de ácido úrico en personas que consumen productos lácteos bajos en grasa.

Estudios han demostrado que la vitamina C puede reducir los niveles de ácido úrico. Las personas con gota pueden beneficiarse añadiendo cítricos y otros alimentos ricos en vitamina C (como fresas y pimientos) a su dieta. Algunas evidencias sugieren que comer cerezas puede reducir los ataques de gota y aliviar el dolor. Estos hallazgos no son concluyentes, pero añadir cerezas a la dieta no tiene ningún efecto perjudicial.