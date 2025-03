De Jordi Roca a los grandes de la cocina ibicenca

«Un referente para todos». Estas son las palabras que José Luis Córcoles, director de Horeca Balears, utiliza para presentar a Jordi Roca Fontané. Se trata de uno de los reposteros más reconocidos del mundo y el gerente, junto a sus hermanos Joan y Josep, de El Celler de Can Roca, que suma tres estrellas Michelin. La exitosa trayectoria profesional de Roca no es ningún misterio para nadie. Aprovechando este hecho, la organización de la fira hostelera rinde un breve homenaje a Roca en el Recinto Ferial.

En una silla junto a su mujer y su hija pequeña, Roca escucha con gran atención las amigables palabras de Córcoles. Este se refiere al prestigioso repostero catalán como «una persona con una gran vitalidad, además de un profesional dotado de una personalidad arrolladora y generoso con todo el mundo». El discurso de Córcoles es un constante agradecimiento a Roca, por su presencia en el Recinto Ferial, que es «todo un orgullo», según afirma el director de la feria. El monólogo del presentador no indaga sobre la gastronomía local y termina por arrancar los aplausos de los asistentes.

Una vez concluida la breve presentación, Roca sube al escenario, ubicado a escasos metros y Córcoles ordena a uno de los técnicos que le de al play a un vídeo en el que se hace un pequeño resumen de la carrera profesional de Roca.

En la jornada también se premia a nueve personas por su excelente labor en el mundo de la gastronomía de la isla.

Córcoles toma la palabra en el centro del escenario. Él es el encargado de inaugurar y dirigir, con mucho dinamismo, la ceremonia de reconocimientos.

Reconocimiento a Jordi Roca en Horeca / J.A.RIERA

Las hermanas Pepa y Catalina Marí Tur deberían ser las primeras premiadas en subirse al escenario a recoger su galardón. Sin embargo, las fundadoras del Restaurante s’Espartar, especializado en bullits de peix, no están presentes en el evento «por motivos de salud», apunta Córcoles. Esta es la razón por la que sus hijos son los encargados de llevarse a casa el reconocimiento de ‘Cocina Popular’.

El acto de reconocimientos tiene prevista una duración de aproximadamente una hora, aunque al final se ventila en solo media ya que, a diferencia de otras ediciones, los premiados no tienen tiempo para hablar.

El reconocimiento para ‘Horno Tradicional’ es para Josefa Ramón, de Forn Can Bufí. Josefa, más conocida como Pepa, sube con gran alegría al escenario para recoger su merecido premio. Sobre la tarima se encuentra ya Roca, quien le da la mano a Ramón como señal cariñosa de felicitación, en uno de los gestos más entrañables de la jornada y una imagen para el recuerdo de la feria.

Siete categorías

En total, hay siete categorías premiadas. Al margen de cocina popular y horno tradicional, Horeca Balears Ibiza 2025 reconoce el trabajo de los profesionales del mundo de la formación. Este es el caso de Juan Fernández Ginés, profesor del departamento de Hotelería y Turismo en el IES Isidor Macabich. Algunos de los jóvenes estudiantes de este centro están presentes en el acto. Fernández cuenta «con cerca de tres décadas de experiencia en el mundo de la enseñanza y eso precisa de cierta paciencia», explica Córcoles, antes de que se le entregue el premio a un risueño Fernández.

Aniofe es una empresa ibicenca que Aniceto y Ofelia fundaron hace 50 años. Su expositor cuenta con uno de los mostradores más amplios y coloridos de esta edición. A ello, hay que sumarle que su protagonismo en Horeca ha ido un poco más allá, tras la recogida del premio Desarrollo y Distribución. Aniceto y Ofelia suben al escenario para llevarse el galardón y Ofelia hace un esfuerzo para abandonar un momento su silla de ruedas y recoger con ilusión su premio. «Ya te bajamos el premio si quieres», exclama Córcoles, pero la galardonada prefiere ser ella la que suba al escenario.

El premio en la categoría de Producto Emblemático es para María Ramón Sala, de Frutas y Verduras Can Tura. Mientras que el galardón de Cocina Emblemática recae en manos de Pedro Ortiz Zazo, fundador del veterano y conocido restaurante El Cigarral, ubicado en el centro de Vila.

Una de las sorpresas del acto de reconocimientos llega cuando se proyecta un vídeo de Koldo Royo desde Honduras. El chef vasco es el maestro habitual de ceremonias, aunque esta vez no ha podido estar en Ibiza porque se encuentra en Honduras participando en el reality televisivo ‘Supervivientes’. En el vídeo, Royo saluda de manera afectuosa a los presentes y reconoce sus «ansias por volver».

Cultura y periodismo

El premio en la modalidad de Periodismo y Cultura es para María José Amengual, integrante de la Academia de la Gastronomía de Ibiza y Formentera desde el año pasado y creadora de contenido de cocina en sus redes sociales. Su pasión e interés por la gastronomía son más que suficientes para obtener este reconocimiento y, a pesar de que no tiene tiempo para hacer un breve discurso sobre el escenario del Recinto Ferial, una enorme sonrisa delata su enorme felicidad.

De hecho, pocos minutos después lo confirma una publicación y una story en su perfil de Instagram (@bloc_ditifet): «Recibir un homenaje en Horeca Balears por divulgar el patrimonio gastronómico de Ibiza y Formentera a la vez que está Jordi Roca, es un lujo.Gracias»

«Me habéis hecho sentir hoy [ayer para el lector] una persona muy especial. Es muy bonito estar aquí. Me ha tocado en el corazón todo lo vivido durante el homenaje que me habéis hecho», señala por su parte Jordi Roca en los instantes previos a la conclusión de la ceremonia. El reconocido repostero, o más bien postrero, término que utiliza para autodefinirse, también tiene unas palabras para sus acompañantes: «Gracias por todo a mi hija y a mi esposa. Vosotras me hacéis sentir una muy buena persona».

Roca afirma que le gusta «mucho la gastronomía de la isla». A pesar de ello, ha identificado lo que más le ha gustado en la feria: «Los helados».

Una vez acaba la ceremonia de reconocimientos, son muchos los asistentes que esperan ansiosos su turno para sacarse una foto con Roca. El respostero no pierde la sonrisa y se presta a posar con todos aquellos que quieren guardar un bonito recuerdo del día.

Tortilla de patatas

Otro de los platos fuertes del día ha sido el esperado Concurso de Mejor Tortilla de Patata Roja Ibicenca, celebrado con gran expectación y con la colaboración de Sabors d’Eivissa. Los participantes han mostrado un altísimo nivel, fusionando técnica, creatividad y respeto por el producto local. Los concursantes de esta edición fueron Antonia Marí Torres, Luis Sábado Sanz, Manuel Izquierdo Gázquez, Leticia, Brian Baracco, Maria Ferrer Cano, Gustavo German Garcia, Luca Nijman, Isabel Arévalo Pineda, Lorenza Cotillas y Borja Rodríguez. Ha resultado ganador Gustavo Germán García del restaurante Las Dalias Café con su Tortilla de patata KM0.