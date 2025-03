Tomás Bonino, Fisioterapeuta: «Lo que más vemos los fisios son pacientes con dolor y es en lo que menos formados estamos»

El fisioterapeuta Tomás Bonino imparte en Can Misses la formación ‘Estrategias pedagógicas en ejercicio terapéutico para fisioterapeutas’, dirigida a profesionales del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Su objetivo es dotar a los fisioterapeutas de herramientas prácticas para que, al transmitirlas a los pacientes, ya sea de forma individual o en grupo, sean fáciles de comprender y aplicar en la vida diaria. Bonino cuenta que esta formación llega a la isla por iniciativa de Toni Riera, fisioterapeuta del centro de salud Es Viver, y se basa en las formaciones que se ofrecen a los profesionales de la unidad de afrontamiento activo del dolor de Atención Primaria de Valladolid.

¿Por qué se tienen que dar a conocer estas estrategias?

Al aprender a moverse, las personas tienen una serie de estrategias que se pueden producir de forma natural o a las que se tiene que ayudar un poco. Para ello, hay muchos estudios de hace 20 o 25 años que hablan de herramientas que se dividen en dos grupos: las implícitas y las explícitas. Las primeras son aquellas que aprendemos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo, como el idioma materno, y las segundas buscan que seamos conscientes de que estamos aprendiendo. En el ámbito de la fisioterapia, y de todos los profesionales de la salud, incluso del entrenamiento, creemos que las únicas herramientas existentes y útiles son las explícitas, y no es así, o no es la única manera. Hay muchas más herramientas que ayudan a las personas a aprender cosas sin necesidad de que sean conscientes de ello.

El movimiento parece ser más implícito que explícito.

Efectivamente. Por naturaleza, es un lenguaje propio que no requiere necesariamente lenguaje verbal. Los fisios nos obsesionamos con utilizar indicaciones verbales y éstas despiertan la corteza cerebral, es decir el raciocinio, y éste no es imprescindible para el movimiento.

¿Se debería acudir al fisioterapeuta aunque no exista un dolor o molestia previo?

Con esto hablamos de prevención, que es un área importantísima que se da tanto en la medicina como en la fisioterapia, pero, desafortunadamente, de todo el dinero que se invierte en salud, sólo el 3% se destina a campañas de prevención, según los estudios hechos en Estados Unidos. Tristemente, la gente acude poco a los fisios por estas cuestiones, pero también porque las campañas son muy pequeñas y a los fisios se nos forma muy poco en prevención. En este mundo, igual que en la prevención de accidentes o de embarazos en la adolescencia, habría que encontrar factores de riesgo, aquellos que podrían convertirse en un problema en algún momento, para trabajar sobre ellos.

En un post en redes habla de que se debe conocer la diferencia entre lesión y dolor, ¿a qué se refiere?

Un dolor puede o no estar relacionado con una lesión o un daño de alguna estructura (algún tejido del cuerpo). Puede haber una lesión estructural y doler, puede haber una lesión estructural y no doler y también puede doler y no haber lesión en ningún tejido, o puede haber una lesión en algún tejido y haber dolor pero que no sea por la lesión de ese tejido. Desde hace años se describen los dolores según la International Association for the Study of Pain (IASP), que habla de dividir entre dolores nociceptivos, nociplásticos y neuropáticos. En definitiva, lo que sabemos es que no todo dolor tiene un daño estructural y viceversa, pero actualmente todas las personas, y desafortunadamente la gran mayoría de profesionales de la salud, siguen creyendo que si duele es porque tiene que haber algo estructuralmente que lo justifique.

¿Cuándo ocurre esto?

Especialmente en muchos dolores crónicos, cuando ya se sabe que éstos son un problema en sí mismos, independientemente de que la estructura esté fastidiada o no.

¿Cómo de relevante es saber detectar esto?

Hay una frase, que no recuerdo de quién es, que dice que lo que más recibimos los fisios es a gente que tiene dolor y es en lo que menos formados estamos, por lo que es urgente que los fisios nos formemos en los conceptos actuales, porque los que se están manejando son de entre hace 40 y 60 años por lo menos.

De todos los dolores que puede padecer el cuerpo humano, ¿hay alguno que sea peor que otro?

El dolor es una experiencia personal y el mismo tipo de dolor lo puede sufrir una persona y otra no. Dolor y sufrimiento son dos cosas diferentes, porque el dolor puede conllevar un montón de cosas que te hacen sufrir o no. Un mismo dolor puede ser mucho peor para una persona que para otra. Es cierto que hay determinados dolores relacionados con el cáncer que la gente dice que son con los que más se sufre porque no se quitan, sólo se pueden aliviar y a veces, ni eso. Por lo general no hay un dolor peor, depende del sufrimiento que éste genera y lo que implica para la vida de cada persona.

¿Qué tienen que ver con esto las implicaciones sociales y contextuales de una persona?

Se sabe desde hace muchísimos años, pero el sistema de salud, tanto público como privado, no está preparado para afrontarlo. Todos los componentes contextuales, socioculturales, socioeconómicos... Son factores que influyen absolutamente en la experiencia de dolor, y pueden llegar a ser su origen en muchísimos casos.

Entonces, desde su experiencia, lo primordial es conocer al paciente, ¿no?

Hay una cosa que se llama el abordaje centrado en la persona, que explica que no hay que centrarse en el profesional de la salud o las técnicas que éste domina, sino en lo que el paciente necesita en base a sus conocimientos. También se puede mezclar con la perspectiva ecológica, que quiere decir que la persona vive en un entorno y en unas circunstancias que se deben tener en cuenta. Lo primordial no es centrarse sólo en la parte física, que por supuesto es importante, sino ver todo lo que la envuelve para averiguar cómo desde nuestra área podemos ayudar a mejorarla.

¿Cómo afectan las rutinas actuales al cuerpo humano?

Partamos de que nuestro cuerpo, tanto a nivel biológico como fisiológico, es parecido al de los humanos de hace muchísimos años, pero la vida ha cambiado repentinamente en las últimas cinco décadas. Nuestro cuerpo está hecho para moverse y, al estar en movimiento, se desarrolla nuestro cerebro. Hoy, sin embargo, el movimiento está desapareciendo porque la vida no lo pide, por lo que para hacerlo hay que ir al gimnasio. Es algo extraño y nadie sabe lo que va a pasar porque es la primera vez en la historia que sucede. Parece que la situación va a ser grave porque el sistema nervioso va a cambiar y no sabemos cómo, pero está claro que vamos en contra de nuestra biología y fisiología, que se desarrollaron para otras cosas.

Al ir a entrenar, hay quienes se apoyan en profesionales y quienes no lo hacen, ¿hay más lesiones por ello?

La actividad física tiene riesgos implícitos pero no moverse tiene muchos más. Dicho esto, es cierto que sería bueno rodearnos de gente o de grupos que nos ayuden a aprender. Ahora el running (salir a correr) está de moda, pero poca gente pasa por clases básicas de atletismo antes de hacerlo. Si a alguien le gusta el boxeo o el tenis, se apunta a unas clases porque se entiende que se requiere una técnica que es difícil de aprender y es mejor pasar por alguien que te enseñe, pero no se hace esto con el running. La carrera también tiene su técnica para que no sea dañina, por lo que no estaría mal pasar por alguien que enseñe un poco sobre cualquier actividad que nos guste, porque eso es prevención.

En este sentido, ¿qué es lo que peor se hace?

Los fisios vemos mucha gente lesionada, no porque se pasen corriendo, sino porque la calidad del movimiento no es buena. Otra cosa muy importante es la dosificación. Si nunca te has movido y con 40 años decides empezar a correr, adelante, pero hazlo de forma progresiva. Que no sea como hacen muchos, que no han corrido en la vida y tienen el objetivo de apuntarse a un maratón al año siguiente. Siempre que la capacidad física sea poca y la demanda mucha, hay muchos riesgos de tener problemas, por eso cabe aumentar la capacidad a medida que se aumenta la demanda. Quizá lo que más influye, no sólo a la hora de correr sino en la mayoría de actividades, es tener un poco de prisa o querer mejorar rápido antes que hacerlo bien.

Es fisioterapeuta de artistas de circo y escénicos, ¿cuánto llegan a entrenar ellos?

En el Ballet Nacional de España, por ejemplo, como en un ballet cualquiera, llegan a las diez de la mañana y muchos han ido previamente al gimnasio, y están hasta las cuatro de la tarde, sólo paran para comer. Luego, además, suelen tener otras compañías y dan clases, por lo que diría que un bailarín tiene entre ocho y diez horas de actividad física diaria. Por otro lado, según el tipo de deporte cambia, pero algunos deportistas tienen gimnasio y entrenamiento a diario. En cuanto a la gente de circo, depende, pero no sólo entrenan para su número... La cuestión es que el mismo tiempo que la gente dedica a su profesión es el que estas personas dedican a su cuerpo, para cuidarse y entrenar. Teniendo esto en cuenta, cabe señalar que si tu profesión implica quedarte quieto y por la tarde te gusta hacer ejercicio, no puedes pretender entrenar como un profesional.

¿Hay algo que los profesionales y los no profesionales deban hacer por igual para su cuerpo?

Algo que ha cambiado absolutamente la salud en el mundo del deporte es lo que se llama el entrenamiento paralelo o invisible, que es todo lo que tienes que hacer cuando no estás entrenando de forma dinámica. Se conoce la superimportancia del sueño... La alimentación es clave también. Se sabe que si estamos bien en nuestras relaciones sociales nos va a ir mejor, o la importancia de la salud mental, además de cosas básicas como la hidratación, incluida en la alimentación. En el deporte se empieza a implementar mucho, pero todavía no ha llegado al mundo de las artes escénicas y creo que a la sociedad civil tampoco, porque la gente vive como puede y luego se exige un montón.

También se dice lo de tratar de moverse durante al menos 30 minutos al día.

Una cosa es el ejercicio y otra cosa es el movimiento activo del día a día. El mayor factor que hace que la gente no haga ejercicio es que no le gusta o no lo necesita. Lo que se recomienda es que durante el día nos movamos lo máximo posible : subir escaleras físicas en lugar de escaleras mecánicas, levantarse cuantas veces se pueda o cambiar la mayor cantidad de veces de posiciones si se trabaja sentado... Sumando momentos de movimiento haces más de media hora y eso es más efectivo que tener una vida sedentaria y moverse media hora al día.

De todos las terapias de movimiento que domina, ¿hay una que considere que es la mejor?

Aquí la clave es, primero, optar por el ejercicio que te guste y que, por lo tanto, haya posibilidad de que lo hagas de forma continua. Luego, hay otro factor importante, que es que en la organización de tu día a día sea logísticamente fácil hacerlo. Que esté cerca de tu casa, que sea cómodo, etcétera. Esto es lo más importante, porque te puedo decir que lo bueno es subir al Everest pero vives en Ibiza.

Como fisioterapeuta y osteópata, ¿diría que las manos son lo imprescindible para su trabajo?

Histórica y clásicamente los fisioterapeutas hemos usado las manos como la imagen de nuestra profesión. Así lo muestran casi la mayoría de logos de asociaciones y colegios profesionales de fisioterapia. Siempre nos hemos relacionado con las manos como si éstas hubieran sido la herramienta principal y casi única de nuestra profesión, y ese es el mensaje que ha llegado a la población. Se nos relaciona con las manos y los masajes, entre otras muchas cosas, pero eso está cambiando. Hoy sabemos que las manos son una de las herramientas que podemos utilizar, pero no la principal, ni debería serlo. Se sabe que la educación y la terapia activa (que el paciente participe en su tratamiento) son las herramientas más importantes que el fisio tiene. La terapia manual es una herramienta de modificación de síntomas, como hay muchas otras, pero estamos en un momento histórico complejo porque se nos sigue relacionando con la terapia manual y la mayoría de fisioterapeutas en España siguen utilizándola casi como única opción, pero la evidencia nos indica que no debería ser así.

Suscríbete para seguir leyendo