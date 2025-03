Belén Esteban se enfada con una famosa actriz española: "Yo le he dicho a ella..."

Macarena Gómez ha protagonizado uno de los momentos más polémicos y más comentados del Festival de Cine de Málaga, donde ha vuelto a ser preguntada por la futura serie sobre la vida de Belén Esteban. Antes de abandonar la alfombra roja, una de las protagonistas de 'La que se avecina' vivió un momento de lo más incómodo con el reportero.

La actriz, que ya rechazó públicamente cualquier participación en el proyecto asegurando que ella "no pega nada" en ese papel y que "se lo den a otra", fue preguntada nuevamente por los medios para aclarar su postura.

Macarena Gómez, desconcertada por el 'enfado' de Belén Esteban: "No entiendo nada" / EUROPA PRESS

Durante la conversación, un reportero de Europa Press le trasladó que, supuestamente, Belén se habría "enfadado" por su negativa. Ante esto, Macarena respondió sorprendida: "Yo le he dicho a ella que existen directores de casting para hacer el casting a los actores, para eso hay que darle trabajo a los directores de casting, de eso", zanjó.

La actriz cordobesa también evitó pronunciarse cuando se le mencionó que 'la Patrona' la habría propuesto para interpretar en la serie a su tía, Laly Bazán. "No entiendo nada, no sé de qué me hablas", respondió de forma escueta antes de marcharse y dar por finalizada la conversación.