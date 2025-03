Imaginación y pasión por las dos ruedas en Sant Antoni

El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni luce un aspecto colorido y muy animado. Es una imagen que rompe con la tranquilidad que suele imperar en el pueblo en esta época del año. La causa es la presencia de los participantes en la XXII edición de la Marcha cicloturista popular des Porquet, que ha reunido a gente de todas las edades en el céntrico paseo portmanyí para formar parte de una jornada deportiva consolidada en el municipio y la isla. Todo ello en una mañana en la que los disfraces son, un año más, la excusa perfecta de muchos corredores para combinar ejercicio físico y diversión.

«Hay muy buen ambiente». Este es el motivo principal por el que Sara Tur decide participar en esta edición de la Marcha des Porquet. Lo hace acompañada de sus dos hijos, Pau Pons y María Pons. Es la tercera vez que acuden, aunque Tur considera que «esta vez hay menos corredores y disfraces que en ediciones anteriores».

Acude con sus hijos a la cita popular con ropa de deporte. Eso sí, el color verde fosforito de sus camisetas son visibles desde la distancia.

No obstante, esta indumentaria no es, ni mucho menos, tan llamativa como la que llevan David Roig Marí y Marçal Alemany. Son dos amigos que han decidido competir vestidos como la gente que salía de fiesta en la década de los 80, época que recuerdan «con especial cariño», según indican ambos. Roig compite por primera vez en la marcha y no sabe muy bien cómo le irá. En cambio, Marçal es un habitual y relata algunas de sus experiencias: «Recuerdo que hubo un año que vine de Minion. Sin embargo, en 2024 creo que llevaba ropa de calle, pero hoy he vuelto a disfrazarme».

Hay asistentes que tienen claro el objetivo que buscan al inscribirse en la prueba. Este es el caso de Carlos Rodríguez, que afirma que su intención es «disfrutar de una mañana con los amigos, mientras se hace un poco de ejercicio físico». Rodríguez, que lleva la cabeza cubierta con una especie de cinta de flores, explica que el outfit escogido para la ocasión no es decisión suya. «Me he dejado disfrazar», reconoce entre risas.

Emma Zocchi Yurassih es la responsable del aspecto que luce Rodríguez sobre la bici. Y confirma su versión: «Carlos es un amigo de toda la vida. Se me dan bastante bien las manualidades. He sido yo a quien se la ha ocurrido la idea de confeccionar un look con flores. Lo he hecho con el fin de recrear una imagen primaveral».

El arte está presente en el Passeig de ses Fonts, algo posible en parte gracias a la enorme destreza de Zocchi en el manejo de las pinturas. Ella ha recreado en su propio rostro ‘La noche estrellada’, uno de los óleos sobre lienzo más emblemáticos del mítico pintor neerlandés Vincent van Gogh. Y describe con total normalidad su obra: «He pintado muchas veces ‘La noche estrellada’ y ya empiezo a dominar esta obra. Sin embargo, tengo que decir que he estado un buen rato preparando este look».

«Muy deportistas»

«Vamos disfrazadas de enfermeras», confirman Daniela Torres Planells y Mar Costa, dos amigas que tienen nueve y 10 años, respectivamente. Las dos pequeñas dicen que tienen «muchas ganas de que empiece la carrera». Además, demuestran una enorme confianza al hablar sobre sus expectativas en la jornada: «Estamos convencidas de que vamos a conseguir acabar la carrera. Somos muy deportistas».

Quedan pocos minutos para el comienzo de la prueba. Juanjo Planells, represante de Ibiza Sport y organizador de la marcha, da a través de un micrófono las indicaciones que deben cumplir los participantes: «Los primeros en salir son los patinadores. Tres minutos después, comenzarán los ciclistas».

En los instantes previos al comienzo de la marcha, la organización hace entrega de la figura de un verro a Juan Bonet Costa, de 86 años, «como señal de reconocimiento a toda una vida de dedicación al ciclismo», según afirma Planells.

Además, da «la bienvenida» al alcalde del Ayuntamiento portmanyí, Marcos Serra, quien acude rápidamente a la llamada de Planells pedaleando hasta llegar a la línea de salida.

Este año, el circuito de es Porquet es distinto al de otras ediciones, tal y como explica Planells: «Esta edición cuenta con un recorrido más ameno y divertido al comprender algunos espacios urbanos en una carrera que tendrá una duración de entre 50 y 60 minutos, aproximadamente». De hecho, el punto de partida se ha fijado en el Passeig de ses Fonts. Luego, los ciclistas pasarán por las calles de Londres y Johann Sebastian Bach hasta llegar a Cala Gració, el paseo marítimo y sa Punta des Molí. Y deberán regresar por la avenida del Doctor Fleming hasta el punto de inicio.

Poco antes de la salida, la expectación es máxima. Decenas de curiosos, familiares y amigos de los inscritos buscan un hueco para ver cómo dan sus primeras pedaladas. Muchos optan por inmortalizar el momento grabando con las cámaras de sus teléfonos móviles. En cambio, hay quienes prefieren recordar la experiencia sin ayuda de la tecnología y deciden, simplemente, animar con todas sus fuerzas a los deportistas.

La recaudación obtenida en la prueba ciclista se destinará a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), que ha estado presente con su puesto en una jornada en la que los asistentes han disfrutado de muy buen tiempo, a pesar de la fría brisa matutina. Cabe recordar que esta edición estaba previsto que se celebrara el pasado 23 de febrero, pero se canceló debido a la lluvia.

Antes de la marcha, los niños de entre cero y cinco años disfrutaron de una baby cursa y los de entre seis y 12 años, de una mini carrera para ellos solos.

En cuanto a los premios, estaba prevista la entrega de una bicicleta para el mejor disfraz infantil y de un viaje especial para dos personas para el mejor disfraz de adultos. También se anunció el sorteo de más de 200 regalos entre todos los participantes.