"Pagué más de 300 euros por un café para saber si valía la pena": el primer sorbo fue...

Si ya nos suele parecer caro un café por 3 euros, es difícil imaginarse cómo alguien es capaz de pagar 315 euros por una taza de esta bebida. Pero hay quienes están decididos a probar todo, independientemente del precio, para poder opinar, y esto es lo que hizo un creador de contenidos de TikTok.

Carmie Sellitto decidió pagar 265 libras (unos 315 euros) para probar el café más caro del Reino Unido y comprobar si realmente el precio estaba justificado. El joven de 26 años se mostró profundamente decepcionado por la experiencia y tras explicar por qué, decidió darle una calificación de 5 (sobre 10).

"No puedo creer que haya gastado £ 265 en esto", escribió Carmie en el título de su reseña en video de TikTok.

La opinión sobre este café

Algunos usuarios comentaron en tono de broma a su vídeo que el precio del café era un error y que faltaba una coma, mientras otros comentaban que por ese precio esperan llevarse a casa también el vaso, la mesa y la silla.

Pero ¿por qué es tan caro este café? Se trata de una mezcla obtenida a partir de una variedad de granos japoneses de Okinawa. Sin embargo, el joven, desconcertado por el hecho de que el camarero le sirva la bebida con unos guantes específicos, comenta: "Nunca he tenido una experiencia como esta. Parecía un café helado normal, pero al menos la pajita era dorada. Realmente desperdicié mi dinero". En particular, se mostró decepcionado por la cantidad de cubitos de hielo que terminaron derritiendo y “diluyendo” el café, hecho que casi lo empujó a “apresurarse” para evitar beber una bebida aguada.

El primer sorbo, sin embargo, fue una auténtica experiencia: "El sabor me cogió por sorpresa, era muy intenso. Me dio escalofríos. Era una locura, no sabía a café, parecía alguna especie de fruta".