Tres cursos para la gente mayor

El Ayuntamiento de Ibiza, junto con la Fundación La Caixa, ha organizado para los meses de abril hasta julio tres cursos para que la gente mayor del municipio sepa emplear herramientas de informática.

Sara Barbado, regidora de Mayores del Ayuntamiento de Ibiza, ha comentado que aunque la gente mayor no haya nacido en la era digital, esto no quiere decir que no puedan aprender a emplear las herramientas que la informática ofrece. Por eso se hacen estos cursos que buscan dar más autonomía en los mayores.

El primer curso será ‘Aprende a preparar viajes o desplazamientos’ y se hará cada martes a partir del 8 de abril hasta el 1 de julio de 10 a 12 horas en el Casal d’Igualtat.

El segundo, ‘Imágenes para recordar’, será cada jueves del 3 de abril al 10 de julio de 18 a 20 horas en el Esplai Can Ventosa.

Finalmente, el tercero, ‘Redes sociales’, será para aprender cómo emplear las redes sociales.