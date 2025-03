Siete bandas para los quince años del Correbars de Sant Josep

Siete bandas y un camión con música. Son los principales atractivos de la edición de este año del tradicional Correbars de Sant Josep, que volverá a llenar las calles de la localidad de rock y de gente con ganas de pasárselo bien y de disfrutar de la gastronomía. La popular iniciativa, incluida dentro de las fiestas patronales, que viven este miércoles su día grande, alcanzará este viernes, además, su edición número quince, es decir, que está en plena adolescencia.

«La jornada se celebrará a partir de las ocho de la tarde», señalan desde el Ayuntamiento de Sant Josep, donde destacan que uno de los objetivos del Correbars, desarrollado por las concejalías de Promoción Empresarial y Transportes y la de Participación, Formación y Fiestas, es la dinamización comercial del pueblo.

«El Correbars se ha consolidado como una de las actividades con más poder de convocatoria dentro del programa de fiestas y es una gran oportunidad para dinamizar el comercio local, especialmente la hostelería de la localidad, con una propuesta atractiva tanto para los residentes como para quien nos quiera visitar», apunta la concejala de Promoción Empresarial, Lourdes Marí. «Es un orgullo poder renovar una edición más el Correbars, una cita que ya forma parte de la tradición de las fiestas de Sant Josep y que año tras año demuestra la gran implicación de los establecimientos locales y la respuesta del público», añade la concejala de Participación y Fiestas, Isabel Castellar.

La fiesta comenzará este viernes a las ocho de la tarde en el centro de Sant Josep con la primera parada del escenario rodante que llevará la música de la banda The 3 Wise Monkeys por todo el pueblo. Partirán desde Can Bernat Vinya, desde donde se dirigirán al GranOla, donde está previsto que lleguen sobre las ocho y media. El recorrido les llevará a La Espiga (21 horas), Can Riku (21.30 horas), el bar del centro de mayores (22 horas), el 60º (22.30 horas) y Es Galliner, que está previsto que sea la última parada (23 horas). Es decir, cinco horas de música rodando por el pueblo de Sant Josep.

Pero la de The 3 wise monkeys no será la única música que sonará en el núcleo urbano del pueblo la noche del viernes. En total, siete bandas ofrecerán actuaciones en directo en los diferentes establecimientos que participan en la iniciativa. Dj Rickzor estará en Can Bernat Vinya, Half Up en GranOla, The Metrallas actuarán en La Espiga, los Swingin Tonic en Can Riku, Dj Carmona estará en el bar del centro de mayores de Sant Josep, 5er610 Music Selector en el 60º y, por último, Uncle Sal tocará en directo en Es Galliner.