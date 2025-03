Paz Vega es una actriz y ahora también directora española a la que no había prestado mucha atención. Vi un día una entrevista suya en ‘La Revuelta’ donde promocionaba una película, ‘Rita’, que había dirigido y escrito y en la que también actuaba. David Broncano, el presentador del programa, le hizo una pregunta que llevaba haciendo a todos los entrevistados últimamente, y que siempre, sea cual fuera la respuesta, acababa con risitas y bromas. La pregunta era: «¿Tú eres más machista, o más racista?». Paz contestó con una mezcla a partes iguales de tranquilidad y de autoridad que esa pregunta no debía hacerse, pues era como admitir que, ser un poco racista o un poco machista, a la vista de las risas y bromas, no estaba del todo mal, y ella consideraba que eso era lo suficientemente grave como para no hacer ningún tipo de chiste al respecto, que tenía que quedar claro que no solo no estaba bien, sino que estaba mal. Lo dijo tan claro, con tanta contundencia, tenía tanta razón, que, a partir de ahí, la pregunta en el programa ya no se hace, o bien, muy de vez en cuando, se pregunta la opinión del entrevistado sobre si considera que la cuestión debe plantearse o no. Me dejó tan impresionada esa fortaleza, esa inquebrantable fidelidad a sus convicciones y valores que en el momento en que se estrenó su película me encaminé a verla con la intención de conocer más a esta mujer. Al salir lo tenía claro, la recomiendo con todo mi entusiasmo y admiración hacia Paz Vega. La cinta es muy buena y necesaria, dura también. ‘Rita’ recrea la violencia de género desde los ojos inocentes de una niña y lanza un poderoso mensaje: «Nunca dependas de nadie».

Rita / .

Se puede ver ya en Movistar.