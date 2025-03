Descubren increíbles esqueletos en las pirámides de Egipto que hacen replantear todo lo que se sabía de ellas

Durante mucho tiempo, los arqueólogos han creído que las antiguas pirámides egipcias estaban destinadas exclusivamente a los miembros más acomodados de la sociedad. Sin embargo, un estudio de los enterramientos en un lugar llamado Tombos sugiere que los trabajadores de menor estatus también podrían haber tenido acceso a estas tumbas monumentales.

Tombos, un yacimiento arqueológico ubicado en el norte de Sudán, pasó a estar bajo control del antiguo Egipto hace unos 3500 años, en el apogeo de esta famosa civilización. Para esa época, la realeza egipcia ya había dejado de ver con buenos ojos los entierros en pirámides. No obstante, los nobles egipcios continuaron con esta tradición, y en Tombos se han descubierto las ruinas de al menos cinco pirámides de adobe.

Sarah Schrader, de la Universidad de Leiden (Países Bajos), lleva más de una década trabajando en el yacimiento. En particular, ha determinado el grado de actividad de los antiguos habitantes de Tombos mediante el análisis de sutiles marcas en sus huesos, donde antiguamente se unían músculos, tendones y ligamentos. Al examinar junto a sus colegas los numerosos esqueletos asociados a cada tumba piramidal, hicieron un descubrimiento inesperado: algunos restos pertenecían a personas con muy poca actividad física, mientras que otros pertenecían a personas extremadamente activas.

“Al principio no comprendíamos bien el significado de los datos”, afirma Schrader a New Scientist. Su colega, Stuart Tyson Smith, de la Universidad de California en Santa Bárbara, propuso una explicación: los individuos poco activos debían ser nobles que vivían en el lujo, y los individuos activos debían ser personas trabajadoras y no pertenecientes a la élite. Esto desmiente la arraigada suposición en egiptología de que las tumbas monumentales estaban reservadas exclusivamente a la nobleza.

Su equipo especula que quienes no pertenecían a la élite podrían haber sido sirvientes enterrados en las pirámides para poder seguir sirviendo a sus amos en el más allá. Es una conclusión sorprendente: aunque los antiguos egipcios creían que necesitaban sirvientes en el más allá, la mayoría creía que podían obtener la ayuda necesaria de pequeñas figuritas, llamadas ushebti , que se colocaban en la tumba. Quizás algunos nobles también optaban por enterrar cerca a sus verdaderos sirvientes como medida de contingencia, aunque por el momento no lo sabemos con certeza. "Hay muchas explicaciones posibles", afirma Schrader.

El trabajo también plantea dudas sobre si estos entierros de estatus mixto son exclusivos de Tombos. Wolfram Grajetzki, del University College de Londres, quien no participó en el estudio, cree que podría reflejar un patrón más amplio que podría observarse en otros yacimientos del antiguo Egipto. "Existen pruebas en otros lugares de que altos funcionarios fueron enterrados cerca de sus sirvientes".