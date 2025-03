Amador Mohedano amenaza a Rocío Carrasco: esto es lo que va a contar

Amador Mohedano se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' para hablar de cómo es su vida tras años alejado de la televisión, de la relación con su familia y de cómo ha arreglado los problemas que tenía con la finca... pero lo cierto es que lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo sobre su sobrina Rocío.

El hermano de Rocío Jurado aseguró estar muy dolido con ella y dejó claro que no hay posibilidad de una reconciliación porque después de lo que ha dicho de toda su familia no quiere saber nada de ella.

Tras su entrevista, el que fuera representante de artistas aseguraba que todavía queda mucho que contar de Rocío Carrasco: "He dicho poco, ya diré más cuando llegue el momento" y advertía que muy pronto hablará de nuevo: "Ya lo escucharéis, es que lo de ayer fue nada, muy poco tiempo".

Además, antes de coger el AVE desvelaba que "no he dormido nada en toda la noche porque he estado recibiendo mensajes tan bonitos y de mi hermana, que he estado hablando con ella dos horas", demostrando así la gran vinculación que tiene con ella.

En cuanto a Rosa Benito, Amador confesaba que las cosas están "acabadas, sí, ha pasado mucho tiempo, ella ha pasado página y yo también he pasado página" y que no va a dar ningún paso más para tener una relación cordial con ella porque ya ha hecho todo: "yo he hecho ya todo, he intentado todo".