El programa secreto de la secadora para que tu ropa salga planchada

Planchar es una de esas tareas que a muchos no les gusta hacer. En verano, el calor es tan insoportable que hasta el de la plancha parece un castigo, y en invierno, simplemente no tenemos tiempo ni ganas. Sin embargo, es posible que muchos no sepan que la secadora puede alisar la ropa sin necesidad de que uses la plancha después.

Seamos sinceros, todo lo que nos haga la vida más fácil es bienvenido. La rutina diaria suele ser ajetreada y llena de sorpresas. No siempre contamos con el tiempo ni la energía para realizar todas las tareas domésticas, aunque sean necesarias. Por eso, te contamos cómo con un programa específico y unas sencillas instrucciones, puedes tener tu ropa ya planchada y lista para guardar en el armario.

Instrucciones para la secadora

La secadora es un electrodoméstico que nació de una prueba inicial en 1892, aunque los primeros productos comerciales llegaron en los años 20. Solo en los años 1950 y 1960 se produjo el verdadero auge, gracias también al mejor bienestar físico y económico de la población en general. Permite secar la ropa en lugar de tenerla en el tendedero y al aire libre. Esta va muy bien en la temporada invernal.

El consejo de los expertos para aprovecharlo al máximo es no sobrecargarla, porque el aire debe circular entre las prendas dentro del tambor. Una buena idea es retirar los artículos inmediatamente después de finalizar el ciclo programado. Además, es útil insertar bolas de lana o goma para ayudar a separar las prendas durante la fase de secado.

Todo esto coopera en mantener las telas libres de arrugas y es muy útil para algunas prendas en particular que no necesitarán planchado. Pero, ¿queremos extender este principio a casi todo? Te explicamos cómo hacerlo.

Secadora que plancha la ropa: esta es la función correcta

Algunos modelos de secadoras tienen una función “antiarrugas” o “planchado fácil”. Este es un modo en el que el tambor continúa girando a intervalos regulares al final del ciclo de secado. Este movimiento evita la formación de arrugas profundas en los tejidos. En la práctica, al final la ropa quedará sin arrugas, suave y ya planchada.

Hay algunos modelos que activan automáticamente esta opción, en otros hay que activarla manualmente. Debes revisar el panel de control y ver si hay “antiarrugas” o “planchado fácil”

Los beneficios son ahorrar tiempo y tener ropa más suave, que se puede guardar en los armarios inmediatamente después del ciclo programado en la secadora. Con este truco podrás evitar realmente la plancha y esto supone un alivio para muchas amas de casa. Lo único que tienes que hacer es buscar esta función y activarla inmediatamente la próxima vez que necesites lavar la ropa.