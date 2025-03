Este niño bate el récord Guiness de la cara más peluda.

Este increíble joven es Lalit Patidar, un chico de 18 años originario de la India, quien posee la cara con más vellosidad de cualquier hombre, con 201,72 cabellos por cada centímetro cuadrado. Más del 95% de su rostro está cubierto de vello. Sufre de una rara enfermedad llamada hipertricosis, o síndrome del hombre lobo, que provoca un crecimiento excesivo de vello en su cuerpo.

Lalit es uno de los aproximadamente 50 casos documentados reportados en todo el mundo desde la Edad Media, lo que lo convierte en uno entre mil millones. Y ciertamente es un tipo especial.

Ha superado todas las miradas de extraños y los comentarios desagradables que tristemente el lector se puede imaginar que ha recibido.

Los demás niños de la escuela incluso le tenían miedo cuando apareció en su primer día. A Guiness World Records les afirmó que le tenían miedo, pero que cuando empezaron a conocerle y a hablar con él "entendieron que no era tan diferente a ellos". Además de que solo por fuera parecía diferente: "Pero por dentro no lo soy”.

Lalit acepta plenamente quién es y lo que lo hace único, incluso aparece cualquier persona interesada en él en su canal de YouTube, donde cuenta su día a día.

Viaje a Milán para batir el récord

Recientemente voló a Milán, Italia, para aparecer en el programa de televisión Lo Show dei Record, donde le midieron el cabello de la cara para determinar si obtendría oficialmente el récord.

Visitó a un tricólogo local que lo evaluó afeitándole pequeñas porciones de la cara para tomar medidas precisas de sus pelos por centímetro cuadrado.

Tras conocerse que había batido el récord, dijo: “Me he quedado sin palabras, no sé qué decir porque estoy muy feliz de recibir este reconocimiento”.

Lalit dice que si bien la mayoría de las personas que conoce lo tratan bien, hay quienes no son tan amables con él. Pero a quienes le dicen que debería quitarse el vello facial, les responde diciendo que "no hay mucho que decirles". "Me gusta cómo soy y que no quiero cambiar mi apariencia”, asegura.

Lalit está rodeado del amor de su familia que lo apoya. El joven sueña con ver el mundo y experimentar otras culturas.