El grupo de Ibiza Ídolos de Barro saca al mercado su «baúl de los recuerdos»

Daniel García desprende flow. Habla siempre de manera pausada, sin estresarse, y hace las cosas cuando tocan. Por eso ha tardado tanto en editar un nuevo disco (al menos desde 2021, cuando presentaron su primer tema, ‘Amiga mía'), después de varios años subiendo nuevos temas a las redes sociales, con sus correspondientes videoclips (se pueden visionar en Youtube). «Ahora por fin están disponibles en un disco», apunta satisfecho.

Y un hito tan importante para este músico ibicenco y sus acólitos, que se puede adquirir desde el pasado viernes 7 de marzo en Musicasa y Discos Delta («¡vuelve a vender música conmigo, qué honor!», celebra), requería de un título adecuado. «Lo he titulado ‘Ídolos de Barro’, como el nombre del grupo, que además da nombre a una de las canciones», explica.

García destaca al resto de componentes del grupo: Yessi Bustaamante (coros), Eva Martínez (piano), Pedro Planas (guitarra eléctrica) y Alejandro Flores (guitarra acústica y otros instrumentos), y apunta que siguen buscando alguien para la batería.

La compilación de los temas que ha ido creado en los últimos años (ha descartado otras catorce canciones, aunque considera que «no son ni mejores ni peores» que el resto) en este nuevo disco es un «homenaje» a la gente que le rodea: «Este disco no tiene otro fin que ser un baúl de os recuerdos, porque cierro los ojos al escuchar los temas y veo a un montón de amigos ayudándome para que suenen tal y como sonaban en mi cabeza». Aunque prefiere no dar nombres porque «abarcarían una página entera en agradecimientos, no sólo por los audios sino también a quienes salen como actores en mis vídeos», acaba destacando a «los magos del audio y del vídeo Omar Gisbert y Antonio», de Visual Films.

En maquetas caseras

La gestación de este nuevo disco ha sido larga, también tortuosa y no exenta de obstáculos, alguno tan insuperable como la pandemia del covid de 2020 que obligó a confinar durante tres meses a toda la población del país. «La composición de los temas empezó hace unos ocho años, y fueron grabados en maquetas caseras que sólo escuchaban mis amigos íntimos», destaca García.

Algunos de estos amigos le «empujaron literalmente a tocarlas y en un primer concierto acústico un ángel me dijo: ‘toma, te presto el dinero para que grabes esto de forma profesional , sé que trabajarás duro para que llegue a muchas personas y que me devolverás esto cuando puedas…’».

Fue en ese momento, rememora, cuando decidió dejar las actuaciones para centrarse en el disco. «Un 12 de septiembre de 2019». Ha llovido desde entonces. Ha sido «un proceso largo porque pillamos la pandemia pero a la vez fue algo muy bonito en relación, por ejemplo, a la producción intimista con Omar», destaca.

Es la ventaja de no esperar forrarse o retirarse con la música (muy pocos pueden hacerlo pero muchos pierden la perspectiva, y los nervios e incluso la salud, intentándolo): «[El disco] se fue cociendo sin prisas en varios locales de ensayo hasta que el verano pasado di por buena la formación y el resultado y decidí que ‘Idolos de Barro’ viera la luz».

El próximo verano tienen previsto retomar los conciertos si por fin encuentran a alguien para la batería, para ofrecer tanto los temas del nuevo disco como los que se quedaron en la recámara. «De momento, trabajo hecho y servido, todo un sueño hecho realidad , sin más». Y sin menos...

