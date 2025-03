Estos pasajeros necesitarán un documento adicional para volar con Ryanair

Algunos pasajeros que vayan a volar con la aerolínea Ryanair deben tener en cuenta que van a necesitar un documento adicional para poder embarcar.

Esto se suma al anuncio de hace unos días de la compañía irlandesa donde comunicaba que, a partir del 3 de noviembre, ya no se podrá acceder al avión con una tarjeta de embarque física (en papel), sino que solo va a aceptar la digital (en el móvil). Se esperan reducir "300 toneladas de residuos de papel al año" alega Ryanair. Además, afirma que el 80% de sus pasajeros ya emplea la tarjeta digital. Son motivos suficientes para dar este paso. La medida de no utilizar papel no se limita a las tarjetas de embarque, sino que también incluye la eliminación gradual de los mostradores físicos de facturación. O'Leary, que admite ser uno de los pocos que todavía utiliza papel, elogió la eficiencia de la aplicación y señaló: "Pero funciona muy bien. [La aplicación] te dice en qué puerta de embarque estás y si hay un retraso".

Sergio G. Cañizares

El nuevo documento que vas a necesitar

Según la normativa de Ryanair, la mayoría de las mujeres pueden volar durante el embarazo, tomando las precauciones adecuadas, como un seguro médico de viaje. Se recomienda asegurarse de que este seguro cubra cualquier eventualidad, como la atención médica relacionada con el embarazo durante el parto, el parto prematuro y el coste de cambiar la fecha del viaje de regreso si se entra en trabajo de parto.

Las normativas de las aerolíneas sobre las mujeres embarazadas que vuelan en distintas etapas de la gestación suelen ser similares, aunque cada operador de viajes tiene sus propias directrices. Por ejemplo, a partir de cierto punto del embarazo, las mujeres que vuelen con Ryanair necesitarán un documento médico; de lo contrario, se les podría denegar la entrada al vuelo.

Ryanair explica que "puede volar hasta la semana 28 de embarazo" y, una vez que el embarazo llega a la semana 28, "deberá llevar un certificado de aptitud para volar realizado por su médico/matrona". La información en su sitio web explica: "Si tiene un embarazo único, no se permite viajar después de la semana 36 de embarazo; para un embarazo de gemelos o trillizos, se requiere una carta de aptitud para volar entre las semanas 28 y 32, y no se permite viajar después de la semana 32 de embarazo".