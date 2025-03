La Aemet emitió 9 boletines y llamó 24 veces al 112 el 29 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha remitido a la magistrada que investiga las 228 muertes por la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Valencia, su informe sobre la participación del organismo estatal en la previsión e información de los episodios de lluvias el 29-O.

En un informe de 83 páginas, adelantado por El País al que ha tenido acceso Levante-EMV, los responsables de Aemet detallan a la jueza los 9 boletines emitidos y las 24 llamadas realizadas a Protección Civil 112 de la Comunitat Valenciana. Comunicaciones que, en algunos casos, resultaron fallidas en momentos cruciales, como las dos llamadas no atendidas a las 18 horas de la tarde del 29 de octubre para comunicar que la alerta roja se prolongaba más allá de ese periodo previsto inicialmente.

La Aemet relata todos los avisos que emitió desde el 27 de octubre, incluidos los boletines del 28 de octubre, así como los nueve remitidos a las autoridades autonómicas para alertar de la situación meteorológica el 29 de octubre: desde las 6.36 horas que fue el primero hasta las 21.27 horas que se emitió el último.

El organismo meteorológico estatal detalal a la magistrada que "la vigilancia y emisión de avisos de los fenómenos meteorológicos adversos entre las 23 y las 7 horas se lleva a cabo desde el Centro Nacional de Predicción, situado en Madrid. Entre las 7 y las 23 horas esta vigilancia y emisión de avisos se lleva a cabo desde los Grupos de Predicción y Vigilancia. La Comunitat Valenciana le corresponde al Grupo de Predicción y Vigilancia Este, situado en Barcelona" que contacta con Protección Civil de la Comunitat Valenciana, en el teléfono 112.

La primera llamada se produjo a las 7.31 horas. "El Grupo de Predicción y Vigilancia Este de AEMET llama a Protección Civil de la Generalitat Valenciana para informar de la actualización correcta a rojo en el litoral sur de Valencia. Es una llamada que se realiza cuando se actualizan los avisos o existe alguna información a aportar significativa y en la que se informó de los cambios en los umbrales de los distintos avisos que estaban puestos de la noche anterior (máximos esperados) y del paso de naranja a rojo del litoral sur".

A las 9.43 horas se produce otra llamada para "subir a rojo interior y litoral norte. Los rojos se ponen con un horario previsto hasta las 18h, con máximos de acumulación previstos en el interior norte de Valencia", relata la Aemet. Entre las 11.26 y las 11.06 se producen siete llamadas perdidas o fallidas porque "no es escucha, cuelgan", según refleja la Aemet en el esquema remitido a la jueza.

Alas 11.54 se produce una llamada clave que prevé la evolución de las precipitaciones. "Actualización de la situación. Se necesita para el Gabinete de crisis del gobierno [no se aclara cuál] la previsión para Valencia capital. La previsión que se da es que a pesar de las lluvias que pueden darse en la zona, las máximas intensidades y acumulaciones se esperan más al sur, formándose por los alrededores de la Ribera baja, en dirección noroeste. Se comenta la previsión de que siga lloviendo; se comenta acerca del corte de carreteras en la A3 por Utiel. Máximos acumulados en modelos previstos para la tarde en el interior norte, que de cara a la noche o madrugada podrían tender desplazarse de sureste a noroeste hacia sur de Aragón y Albacete".

A las 13.26 horas Aemet realiza una "actualización de la situación, valores de precipitación sobre la zona de litoral sur donde las precipitaciones no cesan. Registros de precipitación muy elevados muchos puntos. Se habla sobre las crecidas de los ríos y sobre la zona de Utiel".

A las 16.23 horas se produce otra llamada enl a que se ve que la situación era ya preocupante para las Emergencias valencianas. Aemet señala que "se les dijo que se iba a volver a elevar el aviso del Litoral sur de Valencia a rojo hasta las 18:00, que había finalizado a las 12 y había continuado como naranja (en las zonas del norte de Valencia continuaba siendo rojo hasta las 18.00)". Aemet también informa en este momento de "la formación de una tormenta de movimiento muy lento situada entre el Litoral sur y Litoral norte, al oeste o suroeste de la ciudad de Valencia y de la Albufera. Preguntaron si iba hacia Valencia y se les respondió que pasaba al oeste de Valencia, muy cerca de ella, pero no encima. Se les informó que esta tormenta estaba provocando precipitaciones de más de 100 mm en solo una hora y que había reportes de la formación de un tornado en Alginet. Respondieron que no habían recibido llamadas por viento, solo por lluvia y que eso era lo que les preocupaba en ese momento".

Además, desde Emergencias de la Generalitat la Aemet relata que "preguntaron por el pronóstico para la zona de Utiel-Requena, ya que recibían llamadas de allí pero no podían acceder para realizar el rescate debido a las inundaciones. Se consultó las imágenes del radar de València y la pasada de las 06 UTC de Harmonie y se les informó que en ese momento ya no llovía de manera torrencial y que no se esperaba que volviera a hacerlo, aunque sí se preveía lluvia durante la noche y que no remitiría hasta la mañana siguiente. Se les dijo que en ese momento lo peor se encontraba en el litoral".

A las 18.09 y las 18.10 se producen dos nuevas llamadas claves que no fueron contestadas. "Se llamó dos veces a PC (Protección Civil) de Valencia, a dos números distintos, para informar de la prolongación 2 horas más del aviso rojo en el Litoral norte de Valencia por la persistencia de la tormenta (en el Interior norte y el Litoral sur finalizaron a las 18.00), pero no atendieron las llamadas. Después tampoco se recibió una llamada entrante de PC de Valencia".

A las 18.30 horas de ese 29 de octubre era cuando comenzaba ya a desbordarse el barranco del Poyo a su pa a su paso por l'Horta Sud. Y también cuando ya llegaban más 2.000 llamadas en una hora al 112.

