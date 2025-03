Maria Pilar Ferrer Vanrell, presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia de Balears: «En la carrera académica es esencial la constancia, el trabajo, la vocación y la ilusión»

La catedrática de Derecho Civil de la UIB, Maria Pilar Ferrer Vanrell, preside desde finales de febrero la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Balears (RAJyLIB).

Un reciente estudio de la UIB ha puesto de manifiesto las graves carencias de los actuales estudiantes de Derecho, sobre todo, en comprensión lectora y redacción en los primeros cursos. ¿Qué es lo que está fallando?

Este estudio es reciente, lo dio a conocer la profesora Capellà. Yo llevo ya un tiempo jubilada; por tanto, no imparto clases en la facultad de Derecho. Pero es verdad que cuando yo estaba en activo, los alumnos que llegaban a los primeros cursos tenían más deficiencias que los de antes. Esto significa que en secundaria no han recibido o no han sabido recibir la capacitación suficiente para ingresar en la universidad. Es cierto que los planes de estudio tampoco han ayudado. Yo creo que el Plan Bolonia que se impuso supuso un cambio que no facilitaba esta labor de deducción, de interpretación para unos estudiantes de Derecho. Incluso, la clase magistral tan denostada creo que es interesante porque les hace pensar. La realidad es que la era digital ha supuesto unos cambios. Los alumnos que ingresan en la universidad están acostumbrados a manejarse con los WhatsApp y escriben de manera que no es correcta. Esto para un estudiante de Derecho es importante porque va en detrimento de su formación. Llegan no tan preparados porque se lee menos. Un jurista tiene que saber interpretar. El juez interpreta las leyes, pero el jurista también. Esto requiere un proceso maduro de lectura, de comprensión.

¿Qué ha supuesto el cambio y la modernización a la hora de consultar la jurisprudencia con la digitalización del sistema?

Mucha ayuda, las nuevas tecnologías han sido un gran avance. Yo recuerdo los libros de Aranzadi de mi padre y lo que suponía una consulta de la jurisprudencia. Hoy en día es que te da el trabajo medio hecho y no hablemos cuando se sepa utilizar la Inteligencia Artificial para estas cuestiones.

¿La Inteligencia Artificial ayudará mucho?

Puede ayudar mucho. Tiene sus defectos y también sus virtudes. Como en Medicina va a ayudar muchísimo, pues en el ámbito jurídico también.

El ministro Bolaños abogó en Palma por la cultura de la mediación para descongestionar la Administración de Justicia. ¿Usted está a favor?

Esto lo contempla la reciente Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia en la Justicia, que por una parte organiza los tribunales de Justicia y amplía las materias. Y, por otra, aboga por la vía convencional, es decir, que las controversias se intentarán conciliar en un ambiente más cercano mediante una persona neutral o mediante la mediación, que ya la conocemos. Esto va a descongestionar los tribunales de Justicia y, por otra parte, va a posibilitar que resulte menos costoso y más amable para quienes tengan una controversia.

Los magistrados de Balears se quejan de la escasez de medios y de la carga de trabajo. ¿Es el principal problema de la Justicia?

No estoy en el mundo de la judicatura, pero esto es cierto. Faltan medios, tienen mucha carga de trabajo. Creo que esta ley si se desarrolla bien y se aplica bien, podrá descongestionar un poco la Justicia.

¿Por qué cree que cuesta tanto que las mujeres lleguen a la cúpula judicial?

Es cierto que en puestos de alta responsabilidad hay menos mujeres. La llegada del hombre y la de la mujer no ha sido al unísono. La mujer ha llegado posteriormente al hombre, pero está dando pasos. En Derecho, hay más alumnas que alumnos. En la judicatura, hay más juezas que jueces. Creo que todo se andará porque la mujer es muy tenaz, está muy capacitada. Es cierto que tiene más dificultades la mujer, es ella quien tiene los hijos, hay todavía un componente difícil de salvar. Pero cada vez hay más leyes de conciliación y esto facultará que la mujer tenga más tiempo y más dedicación a su carrera profesional, porque capacidades no le faltan. Yo lo he visto en la facultad de Derecho, las mejores notas en mis cursos generalmente eran de mujeres. Le aseguro que las mujeres pueden con todo.

¿Su candidatura ha sido continuista a la de su predecesor, Miquel Coca?

En la Real Academia no tenemos continuidad. Es verdad que Miquel Coca es catedrático de Derecho Civil, como yo. Además, ambos somos discípulos de un mismo maestro, del profesor Badosa de Barcelona. Venimos de la misma escuela. Pero yo fui secretaria general de la Academia cuando era presidente Miquel Massot en uno de sus mandatos y aprendí mucho de él. Académicos somos muy pocos, somos veinte, no podemos ser más. Son personas de muy alto nivel intelectual con unos méritos constatados. Es una tarea de todos.

¿Qué objetivos se ha fijado como presidenta de la RAJyLIB?

Quiero que la Academia tenga una visibilidad externa importante. Nuestros conocimientos los tenemos que transferir a la sociedad. Por tanto, quiero encumbrar a la Academia al punto más alto. Es muy importante transmitir a la sociedad la excelencia en el ámbito jurídico. Mi meta es que la Academia sea un referente de la excelencia jurídica.

¿Qué aconsejaría a los estudiantes de Derecho que quieran seguir una carrera académica?

La carrera es larga y no es fácil, porque es un estudio continuo importante. Hay que tener mucho afán de superación. Los escalones son muchos para llegar al punto máximo. Es una carrera de obstáculos. Hay que tener muchas ganas. Es esencial la constancia, el trabajo, la vocación y mucha ilusión. Yo todavía no he perdido la ilusión y ya estoy jubilada, pero sigo estudiando, estando al día, sigo publicando. El camino no es fácil, pero es ilusionante.

