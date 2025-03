Pep Guardiola quiere volver con su mujer: esto es lo que ha hecho el entrenador para recuperarla

Dos meses después de salir a la luz pública su separación de Cristina Serra tras 30 años de relación y tres hijos en común, Pep Guardiola no se rinde y ha hecho un sorprendente movimiento con el fin de intentar salvar su matrimonio.

Según el diario británico 'The Sun' el técnico del Manchester City habría viajado en secreto a Barcelona hace una semana con la intención de recuperar a su esposa, dispuesto a poner todo lo que esté en su mano para dar una segunda oportunidad a su historia de amor.

El tabloide asegura que el entrenador no habría perdido la esperanza en su matrimonio y habría volado en avión privado a la ciudad condal para pasar tres días con Cristina en la casa familiar, que solo habría abandonado para ir al dentista, aprovechando al máximo el tiempo con su exmujer antes de regresar a Manchester para retomar los entrenamientos de su equipo.

Un viaje de Guardiola a Barcelona que ha desatado los rumores de reconciliación y sobre el que la empresaria ha evitado pronunciarse ante las cámaras de Europa Press. Fiel al hermetismo y discreción con los que siempre ha llevado su relación con el exjugador del Barça, Cristina ha dejado claro que no tiene "ningún comentario" que hacer sobre su acercamiento a su exmarido, guardando silencio cuando le hemos preguntado qué hay de cierto en que él estaría haciendo todo lo posible para recuperarla.

Reconociendo que no le gusta que le pregunten por su vida privada -"no, pero bueno, da igual, vosotros seguís insistiendo" ha apuntado molesta- la catalana no ha querido confirmar si es cierto que Pep ha estado unos días en Barcelona ni revelar ningún detalle sobre cómo es su relación tras su ruptura.