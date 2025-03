Este es el tipo de dieta que previene el Alzheimer.

La enfermedad de Alzheimer continúa siendo un desafío de salud relevante, y los investigadores están trabajando en soluciones para abordarlo. Esta enfermedad es un tipo de demencia que impacta la memoria, el razonamiento y el comportamiento, y sus síntomas empeoran con el tiempo, llegando a afectar las actividades cotidianas.

Los estudios han demostrado que la dieta podría desempeñar un papel muy importante en la prevención de la enfermedad, y han descubierto que lo que comemos puede afectar la capacidad del cerebro para pensar y recordar a medida que envejece. Estos hallazgos han dado lugar a investigaciones sobre los patrones generales de alimentación y sobre si la dieta de una persona puede influir en el desarrollo o no de la enfermedad de Alzheimer.

Un posible cambio de paradigma es la dieta híbrida de intervención mediterránea y DASH (enfoques dietéticos para detener la hipertensión) para retrasar la enfermedad neurodegenerativa, más conocida como dieta MIND (Dieta Mediterránea-DASH Intervención para el Retraso Neurodegenerativo). Si bien es similar a la dieta mediterránea (que adopta un enfoque holístico de la salud), el menú de la dieta MIND incluye otros alimentos y limita la ingesta de otros productos. Es una mezcla de la dieta mediterránea y la dieta DASH.

El estudio sobre la dieta MIND y su asociación con una menor incidencia de la enfermedad de Alzheimer fue realizado por la Dra. Martha Clare Morris y sus colegas del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago.

Su investigación, publicada en 2015 en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, encontró que la adherencia a la dieta MIND estaba relacionada con un riesgo significativamente menor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, incluso cuando se seguía moderadamente.

Un análisis de la dieta y otros factores descubrió que, después de un promedio de 4,5 años, las personas que siguieron más estrictamente la dieta MIND tenían una tasa de Alzheimer reducida en un 53% en comparación con quienes no siguieron la dieta estrictamente.

¿Qué se come en la dieta MIND?

Al igual que la dieta mediterránea, la dieta MIND también incluye verduras, especialmente las de hoja verde. Se da prioridad a las bayas en lugar de otras frutas, aunque también se fomenta el consumo de cereales integrales, legumbres y frutos secos.

También se incluyen en el menú de consumo una o más raciones semanales de pescado y aceite de oliva. Esta dieta limita las raciones de carne roja, dulces, queso, mantequilla/margarina y comida rápida/frita que consumen quienes la siguen.

La dieta mediterránea es más flexible en lo que se refiere al consumo de queso; también tiene un enfoque más amplio en las verduras, más allá del énfasis de MIND en las variedades de hojas y las bayas.

En un estudio similar, seguir la dieta MIND se asoció con una desaceleración sustancial del deterioro cognitivo durante un promedio de casi cinco años. Si bien estos hallazgos son prometedores, se necesitan más investigaciones. Los científicos están realizando más estudios a medida que continúan avanzando en la prevención de esta enfermedad debilitante.

Los estudios han asociado los patrones de alimentación saludable con beneficios cognitivos, pero se están realizando más investigaciones para descubrir si lo que comemos puede prevenir o retrasar el Alzheimer o el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Se cree que comer una dieta determinada podría aumentar nutrientes específicos que podrían proteger el cerebro a través de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Si bien es pronto para esta investigación, los hallazgos hasta el momento son motivo de un optimismo cauteloso a medida que la comunidad científica realiza más investigaciones.