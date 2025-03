Marlo no esperó: un bebé nace en un coche frente al hospital de Ibiza

Nunca tardó tan poco en conducir desde Sant Antoni hasta Vila, y nunca se les hizo el trayecto tan eterno como ese día. Sucedió el pasado viernes, poco antes de las tres y media de la tarde, cuando Gaëlle empezó a tener contracciones y, a pesar de que estaba previsto que su hijo naciera cuatro días más tarde, enseguida tuvo claro que eso iba en serio. Su hijo quería nacer ya.

«Y más contracciones, y más, y más. Y teníamos que ir a Can Misses. Pero ya llegar hasta al ascensor fue un milagro, porque ella casi no se podía mover. Y luego, del ascensor al portal, otra hazaña. Y luego del portal al coche». Quien recuerda esos momentos es Pepe Ribas, padre de la criatura, ya que Gaëlle todavía permanece ingresada en el Hospital Can Misses y no está para atender a los medios. Ribas recuerda esos instantes de angustia con el alborozo de quien sabe que la historia tiene un final feliz, pero todavía trastornado por las emociones de la experiencia vivida.

«Ella se estiró en el asiento de atrás y yo arranqué el coche a toda velocidad. Fuimos desde Santa Antoni hasta Vila con las luces de emergencia puestas. Yo conducía con la mano derecha, mientras que con la izquierda agitaba un pañuelo blanco por la ventanilla», recuerda Ribas, que confiesa que el trayecto fue muy angustioso: «Miraba por el retrovisor a Gaëlle y parecía la niña del exorcista, lo estaba pasando fatal. El viaje no acababa nunca. Cuando estaba a la altura del Lidl de Can Negre llamé al 112 y les dije: ‘en dos minutos llegamos a Can Misses, estén preparados porque el niño va a nacer’».

Aparece un héroe

Y no exageraba. Dos minutos más tarde dejaba el coche en la puerta de Urgencias y se produjo una situación de crisis. En este servicio no hay matronas ni personal de Ginecología. Se les llamó para que un equipo bajara inmediatamente, pero el bebé ya estaba sacando la cabeza. ¿Qué hacer? Entonces, de pronto, sucedió algo inesperado.

«Había muchísima gente allá, eso parecía el camarote de los hermanos Marx y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, de pronto, de entre esa multitud, apareció Luis con su mascarilla, como si fuera un superhéroe y tomó las riendas de la situación».

«Bueno, bueno… yo no soy ningún superhéroe», corrige Luis Bernal, auxiliar de enfermería del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses: «Lo que pasa es que estuve dos años trabajando en paritorio y aprendí muchísimo de las matronas y las ginecólogas del servicio. Solo eso, que he tenido la suerte de trabajar con compañeras muy buenas».

Bernal recuerda el episodio con algo más de calma, aunque admite que fueron unos instantes inolvidables, uno de esos momentos en los que no se puede vacilar y hay que tomar decisiones. «En principio, el personal salió pensando que la emergencia era por una parada cardiorrespiratoria, pero no, era un parto. Y de entre todos, yo era el que tenía más experiencia en paritorio», dice Luis.

«La mujer estaba dentro del coche gritando y me comentaban que el niño ya estaba naciendo. Entré y vi que el bebé ya salía, se le podía ver el pelito de la cabeza perfectamente, así que le eché valor y tomé la decisión y me puse al mando».

Fue casi un momento de película, ese instante épico en el que el protagonista pide a los demás que se aparten y asume la responsabilidad de coger el timón: «Pedí que trajeran material estéril y que íbamos a sacar al niño allá mismo. Vino también un enfermero a ayudarme».

Un parto épico pero sencillo

«Estábamos todos muy nerviosos porque nadie está acostumbrado a algo así, pero fue un parto muy fácil. El niño ya estaba casi fuera. Le pedí a la madre que diera un empujón y ya solo hubo que tirar y sacar el cuerpo», recuerda Bernal, «le quitamos la vueltecita del cordón umbilical, lo cortamos y ya estuvo».

Duró todo tres minutos, que es el tiempo que tardó en bajar el personal de Ginecología. Cuando llegaron, el niño ya había nacido y estaba perfecto. «Decían ‘¡está llorando!’ y me preocupé. No caí en que eso es una buena noticia», dice el padre. El personal sacó a Gaëlle del coche y la subieron a una camilla, entre los aplausos del personal sanitario del hospital. Luego, llevaron a la madre a paritorio para sacarle la placenta. «Todo terminó bien», recuerda el auxiliar de enfermería.

Una vez pasado el susto, cuando Pepe regresó para mover el coche, se encontró que había estado tanto tiempo con las luces de emergencia puestas, que el coche se había quedado sin batería. Mientras esperaba que se le cargaran, se entretuvo limpiando la parte trasera del coche, que había quedado completamente empapada de sangre: «Estaba todo lleno con esa sangre de los embarazos, que es más oscura, y olía realmente fuerte».

Gaëlle sigue recuperándose del parto en Can Misses, y tanto Pepe como Luis tienen claro que ella es la auténtica heroína: «Fue increíble que pudiera aguantar hasta que llegamos, porque ya se le había roto la bolsa», comenta el padre.

Este ya es el segundo hijo de la pareja, que espera poder regresar en breve a casa. Por cierto, el niño se llama Marlo.

