Le okupa la casa una amiga y ahora tiene que dormir en el sofá

La historia viene de lejos. Después de la pandemia una mujer que se mudó de forma temporal a Londres, Jacqueline, decidió alquilarle su vivienda.

Cuando regresó de Gran Bretaña, con la clara intención de recuperar su casa, su amiga, Petronila, se negó a irse. Y además dejó de pagarle el alquiler a pesar de que, según Jacqueline, tiene una nómina de unos 3.000 euros.

De este caso se ha hecho eco el programa 'Espejo Público'. Han contado que actualmente Jacqueline está durmiendo en el sofá de la casa de otra amiga y que está atravesando una situación muy complicada que, incluso, le ha afectado a la salud: necesita ansiolíticos y ha perdido mucho peso.

Su inquiokupa, además, ha dejado de pagar las facturas, por lo que la propietaria tiene un montón de deudas de luz, gas... que se suman a la hipoteca que está pagando por la vivienda, por lo que ha tenido que pedir dinero prestado para hacer frente a todos estos gastos.

En un intento por desalojar a los okupas, Jacqueline acudió a la policía, pero lamentablemente no pueden hacer nada. También ha recurrido a servicios sociales en busca de ayuda, pero no pueden ofrecerle una vivienda pública porque, legalmente, tiene una propiedad, aunque en la práctica no pueda vivir en ella.

El tiempo se le agota a Jacqueline. La pesadilla que está viviendo no tiene una fecha de fin prevista debido a la larga espera que conlleva ejecutar un desahucio. Mientras tanto, Petronila sigue viviendo en su casa, con su hija y su pareja, y sin pagar ni un solo euro.

"Esta es mi casa y no tengo a dónde ir", relata Jacqueline con impotencia al programa de Antena 3 al denunciar que no es justo que una persona que le ha engañado, que no paga y que vive mejor que ella, tenga más derechos que la propietaria legítima.