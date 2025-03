El Conservatorio celebra el 8M con actividades culturales

El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Eivissa y Formentera ‘Catalina Bufí’ ha organizado una serie de actividades alrededor del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. "Desde el Conservatorio queremos poner en valor y visibilizar el papel de la mujer en el mundo musical y de la danza y contribuir al hecho que el alumnado y la sociedad puedan conocer referentes femeninos dentro de estos campos para su empoderamiento", señalan desde el centro en una nota.

El Departamento de Danza traerá a la isla a la bailarina, coreógrafa y directora artística del festival Palma Danza, Mar Aguiló, para dar dos clases magistrales y hacer un taller coreográfico con el alumnado más avanzado de las enseñanzas de danza, este viernes en sesiones de mañana y tarde. A partir de las 16.45 se hará un taller coreográfico en el auditorio del conservatorio, abierto al público hasta completar el aforo.

Además, y para visibilizar también la presencia de las mujeres en la historia de la música, las pianistas del departamento de danza, Paula Bonet y Carolina Sánchez, han hecho una selección de repertorio para estas clases de danza de varias compositoras.

Exposición

Además de estas actividades, y al acabar el taller, a las 19 horas se inaugurará la exposición ‘Mujeres relevantes de la historia de la danza’ en la entrada y las escaleras del Conservatorio. Esta actividad es fruto del trabajo del alumnado en la asignatura de Historia de la Danza, impartida por el profesor Xavier Seguí.

Por otro lado, con un material didáctico que ha enviado el Institut Convivèxit, se llevará a cabo una propuesta didáctica para diferentes grupos de alumnado de música y danza a partir de once años con el libro ‘Si et revisa el mòbil aquí no és’, para trabajar los contenidos de igualdad y no-violencia en el aula, en el cual participarán los profesores de lenguaje musical Lluís Mogino y Maria Rosselló y el profesor de Música para danza, Xavier Seguí.

Después de estas primeras actividades, el CEIF presenta toda una serie de ponencias y conciertos de los diferentes departamentos del centro que se prolongarán durante todo el mes de marzo. Además, el 11 de marzo, en la sede de Formentera, tendrá lugar el Concierto ‘Amb nom de dona’ y la inauguración de la placa del aula de viola.