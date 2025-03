Esta es la frecuencia con la que debes lavarte el pelo según un experto: "Todo el mundo se equivoca"

Lavarse el pelo forma parte de nuestra rutina pero siempre está la duda de cada cuánto es necesario lavárselo para que este se mantenga saludable.

No todo el mundo tiene el mismo tipo de pelo. Hay quien es propenso a tenerlo más grasoso, mientras que otras personas lo notan seco y muy apagado.

Hay productos para evitar estos dos aspectos, que no tienen nada que ver con la frecuencia del lavado.

Cada tipo de cabello tiene sus propias necesidades. Aunque algunas personas tienen que seguir rutinas de cuidado y frecuencias de lavado específicas , el llamado cabello mixto es el más común.

Ciertos factores, especialmente los ambientales, juegan un papel importante en las necesidades del cabello y su producción de sebo. La idea de que los tratamientos con sebo modifican la naturaleza del cabello (haciendo que se engrase menos rápidamente) es totalmente errónea. En el medio estadounidense The Independent , el tricólogo Philip Kingsley explica: “Tu cuero cabelludo es tejido vivo. Suda, produce aceites y elimina células muertas. No pasarías más de tres días sin lavarte la cara, y lo mismo debería pasar con tu pelo ”. Además, no ayudará a que tu cabello se engrase más lentamente la próxima vez que lo uses con champú. Esta no es la solución. Por otro lado, el extremo opuesto tampoco es aconsejable".

Tipos de cabello y lavado

El tipo de cabello desempeña un papel importante a la hora de determinar la frecuencia con la que debes lavarte el pelo. Estas son algunas pautas generales basadas en los distintos tipos de cabello que pueden ayudarte a saber cada cuánto hay que lavarse el pelo:

Cabello graso: si tienes el cabello graso, puede que necesites lavarlo con más frecuencia, cada dos días o incluso a diario, para controlar el exceso de producción de grasa.

Cabello normal: las personas con cabello normal pueden lavarlo cada dos o tres días. Esto permite que los aceites naturales del cuero cabelludo nutran el cabello sin provocar un exceso de grasa.

Cabello seco: se recomienda lavarlo con menos frecuencia, unas dos veces por semana. Esto ayuda a retener la humedad y a evitar que el cabello y el cuero cabelludo se sequen más.

Cabello rizado o con textura: tiende a ser más seco, por lo que suele ser aconsejable lavarlo con menos frecuencia, una o dos veces por semana. Esto ayuda a conservar los aceites naturales y a mantener el equilibrio de hidratación.

Cabello fino: las personas con cabello fino suelen tener más glándulas sebáceas en el cuero cabelludo, lo cual puede influir en la necesidad de lavarlo con mayor frecuencia.