Belén Esteban habla de su cambio físico tras un accidente en plató: "Me ha crecido más de dos tallas"

Tras el final de Sálvame y de su derivado Deluxe, Belén Esteban dio el salto a la plataforma Netflix junto a parte de sus compañeros de programa en el docu-reality Sálvese quien pueda.

En enero de 2024 estuvo a punto de fichar como jurado del talent show Baila como puedas en La 1 de RTVE pero fue vetada por la directora general de la cadena.

El 15 de mayo de 2024, comenzó a colaborar en Ni que fuéramos Shhh, un espacio de entretenimiento y crónica social, emitido en directo en Canal Quickie a través de las redes sociales y plataformas de streaming.

Pero Belén Esteban está en un buen momento. Tras el fin de Sálvame, programa en el que la de San Blas era una de las colaboradoras estrella, tanto ella como otros de sus compañeros pusieron rumbo a otros platós, con el correspondiente baile de sillas, mientras otros no solo cambiaron de cadena, sino que incluso hicieron las maletas y pusieron rumbo a Miami de la mano de Netflix y su nuevo reality Sálvese quien pueda.

Tras el éxito de su primera edición, la plataforma de streaming se lanzaba con una segunda temporada que ya se ha estrenado y que al contrario de lo que pasó con la primera, no parece haber calado tanto.

Sin embargo, no deja de ser un momento dulce para la colaboradora, más teniendo en cuenta la lesión que sufrió en 2022 en mitad del plató de Sálvame y que la llevó a pasar por quirófano tras romperse la tibia y el peroné.

Una intervención que llevó a la madrileña a pasar por sesiones de fisioterapia y rehabilitación y que ha tenido consecuencias físicas de las que ha hablado con Eva Soriano, cómica y presentadora de Showriano, el espacio de humor y música de Movistar plus.

Su cambio físico

Belén Esteban no puede estar más feliz. La colaboradora triunfa en Netflix, plataforma audiovisual donde está probando las mieles del éxito gracias a 'Sálvese quien pueda'. Con dos temporadas a su espalda la tertuliana aterriza en 'Showriano', donde acude como invitada y donde ha contado algunas curiosidades como, por ejemplo, qué consecuencias sufre tras su aparatosa caída en televisión. Recordemos que se rompió la tibia y el peroné, lo que le obligó a estar de baja durante meses. Un freno seco por el que no pudo hacer deporte y que le llevó a aumentar su peso, pero ¿cuánto ha engordado desde entonces?

Belén ha revelado que desde el 25 de abril de 2022 ha sufrido una gran transformación. Un antes y después muy relacionado con este problema de salud al que quiere darle naturalidad. De hecho, bromea con ello haciendo chanzas sobre las partes de su cuerpo que mayor modificación han sufrido. "He engordado 14 kilos desde que me rompí la pierna. Tengo más tetas que cabeza", dice a Inma Soriano. Centrada en su recuperación, en las sesiones de fisioterapeuta y en los viajes de trabajo que ha tenido que realizar, Belén Esteban está convencida de que ahora "es la patrona". "Me ha crecido el pecho más de dos tallas", explicaba.

La propia Belén ha relatado cómo de duro ha sido el proceso, en el cual llegaron a ponerle "dos placas y 20 tornillos". "La operación tuvo una duración de 2 horas y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar", comentó en su momento. Una situación límite por la que desapareció de pantalla. Aunque ahora está estupenda, lo cierto es que Belén quiere visibilizar que un problema de salud puede cambiar por completo tu día a día.