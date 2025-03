Atrae tu 'match' ideal: guía para un perfil de citas 'online' exitoso

Un buen perfil de citas es la base para tener una experiencia exitosa en las plataformas de citas online como Tinder, Bumble o Grindr, entre otras. La primera impresión es la que hace que la gente se interese.

Aunque a veces es difícil solo con fotos explicar quién eres y qué aspectos de la vida incluir en la biografía. La web de citas eHarmony ha elaborado un manual en base a la experiencia de sus usuarios y otras fuentes para ayudar a los solteros a encontrar pareja.

En primer lugar, los perfiles de citas suelen tener una serie de secciones que ayudan a orientarse sobre qué detalles de tu vida son buenos para compartir, como pasatiempos, ocupación, religión y hábitos de ejercicio. Es una oportunidad para dar rienda suelta a la creatividad y compartir aspectos más profundos de la personalidad. Responder a la sección de preguntas del perfil es un buen punto de partida para que el interlocutor escriba un primer mensaje.

Otras cosas que pueden ayudar a crear una imagen más completa es compartir música y películas favoritas. O detalles sobre hábitos de viaje o comidas. Todo esto sirve para darle a la gente una idea de cómo sería salir contigo y ser parte de tu vida, además de la interacción.

Qué hacer y qué no hacer en tu perfil de citas

Las fotos deben ser honestas. Usar fotos antiguas o filtros sólo provocará que tu cita se sienta engañada.

No dejar que el perfil de citas sea demasiado escueto en cuanto a información: el misterio no siempre resulta atractivo.

Asegurarse de revisar el perfil para ver si hay errores ortográficos o gramaticales.

No ser sarcástico ni negativo en el perfil.

Compartir todo lo que se pueda sobre uno sin exagerar.

No saltarse las respuestas en la sección de preguntas del perfil de citas porque no se te ocurra una respuesta ingeniosa.

Otros consejos para crear un perfil de citas

Hay asegurarse de que el perfil de citas esté completo: un par de fotos y una biografía breve y concisa es insuficiente.

Incluir más fotos tuyas, completar la biografía con información significativa con todos esos otros elementos como pasatiempos, intereses y pasiones para darles una imagen más concisa.

Ser honesto no es sólo una cuestión de etiqueta en las citas online, sino también la práctica más sensata para fomentar conexiones duraderas. / Pexel Rdne

No debe hacerse un perfil de citas demasiado genérico como esos que sólo constan de una foto con su mascota, una biografía que dice que le gusta caminar y que su pasatiempo es el ciclismo.

No hay que tener miedo de compartir peculiaridades y excentricidades. Ser vulnerable y abierto es importante.

La gente se siente atraída por las vibraciones positivas. Así lo confirma un estudio publicado en The Journal of Positive Psychology2. Hay que intentar que el perfil sea honesto, pero no sombrío, así como incluir fotos sonriendo y hablar de las cosas de las que se disfruta y no de las que no gustan.

Cómo elegir la foto del perfil

Este es uno de los consejos más importantes para los perfiles de citas en línea. Se debe huir de las fotos favoritas si están desactualizadas, mal iluminadas o con filtros. No utilizar más de dos selfies.

También hay que asegurarse de tener la iluminación adecuada y pedirle a un amigo que tome algunas fotos nuevas para atraer a las personas adecuadas al perfil de citas.

Se debe recordar incluir fotos haciendo actividades que den una idea más completa de quién se es. No hay que crear una imagen irreal de uno mismo.

Una buena biografía para aplicaciones de citas es auténtica, vulnerable y expresiva. Hay que dejar que la gente vea el verdadero yo y confiar en que algunos apreciarán ese valor real.

No hay que ser arrogante ni exigente en la biografía del perfil de citas. Las personas que son escépticas con respecto a las citas en línea a veces lo dejan demasiado en evidencia en su perfil. Pocas personas querrán interactuar con alguien tan agresivo.

Gracioso pero sin exagerar

Se puede ser un poco gracioso pero sin exagerar. Se tiende a considerar que las personas con sentido del humor son más amables, más fáciles de abordar y más agradables en la conversación. No hay que convertir todo el perfil en una broma, ya que puede parecer que no se toma en serio. También puede resultar desagradable porque las personas pueden pensar que se está creando una imagen engañosa y exagerada de la personalidad.

En definitiva, hay que tratar de proyectar el tipo de persona que se está buscando en el perfil de citas. ¿Cómo se hace? Hay formas de transmitirlo. Aquí es donde una biografía completa y un uso eficaz de las fotos de perfil para citas resultan útiles. No solo hay que incluir fotos de actividades, sino también fotos de amigos (máximo uno) y de uno mismo viviendo el día a día. Se trata de dar a las personas una idea exacta de a quién conocerían.

Es aconsejable incluir algo ligeramente provocativo en la biografía o dejar una pregunta abierta en una de las secciones para que las personas que visiten el sitio puedan iniciar el contacto.

"Para escribir un buen perfil de citas, céntrate en la autenticidad, la positividad y la claridad. Incluye una combinación de fotos que muestren tu personalidad y estilo de vida. Sé honesto acerca de lo que buscas en una relación. Un perfil de citas exitoso debe ofrecer una imagen genuina de quién eres, lo que facilita que los demás vean si comparten tus valores e intereses", explica una de las expertas en relaciones de eharmony, Lalitaa Suglani.

Hay casos en los que el perfil de citas puede atraer al tipo de solteros equivocado. / Pexel Rdne

Filtro natural de futuras parejas

Un buen perfil debe ser un filtro natural para atraer a los solteros adecuados. Hay casos en los que el perfil de citas puede estar atrayendo al tipo de solteros equivocado. Por ejemplo, no dejar de lado el hecho de tener hijos, ya que eso puede ser un factor decisivo para algunos.

Ocultar vicios como el hábito de fumar o beber alcohol también puede serlo. La otra persona se sentirá engañada si descubre estos aspectos de estilo de vida más adelante en la relación.

Por lo tanto, ser honesto no es sólo una cuestión de etiqueta en las citas online, sino también la práctica más sensata para fomentar conexiones duraderas.

Las plataformas de citas dan la oportunidad de explorar el arte de la conexión con unas preguntas de perfil de citas cuidadosamente seleccionadas para generar conversaciones significativas y mejorar el juego de los encuentros.

Las citas online siempre deben ser una experiencia divertida. No son una prueba para ver si eres lo suficientemente bueno para otra persona, sino más bien otra plataforma emocionante en la que conocer gente. Así que hay que asegurarse de contar una historia completa y sincera.

Tomarse el tiempo para completar las secciones en blanco del perfil de citas, buscar diferentes fotos hasta encontrar lo que funciona y probar descripciones más atractivas son la base para conseguir un match exitoso. Básicamente, se debe poner el esfuerzo que se espera obtener de las citas online.