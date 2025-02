Adiós a la alergia a los frutos secos: la ciencia encuentra una solución

Las alergias alimentarias y sus efectos son cada vez más comunes, especialmente en países como España, donde un porcentaje creciente de la población se ve afectada. En España, se estima que alrededor del 2-4% de los niños y el 1-3% de los adultos tienen alguna alergia alimentaria, con los frutos secos como una de las principales causas de reacciones alérgicas graves. A pesar de que una parte significativa de las personas con alergias alimentarias cuentan con una pluma de epinefrina para hacer frente a las reacciones, estos dispositivos son costosos y deben ser reemplazados anualmente debido a su corta vida útil. Además, alrededor del 30-40% de las personas con alergias alimentarias pueden llegar a requerir atención médica urgente en el servicio de emergencias debido a reacciones que amenazan su vida.

En cuanto a las principales causas de muerte relacionadas con las alergias alimentarias, en España, al igual que en otros países, los frutos secos, especialmente los cacahuetes, son responsables de una parte significativa de estas tragedias.

A pesar de su alta prevalencia, los mecanismos moleculares exactos de cómo se desarrollan y expresan las alergias a los frutos secos, en particular al cacahuete, siguen siendo poco comprendidos. Investigaciones recientes realizadas en los laboratorios de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, dirigidas por los profesores Benjamin Spiller y Scott Smith, han arrojado nueva luz sobre la forma en que se provocan estas alergias, proponiendo una posible opción de tratamiento mediante el uso de hipoalergénicos. Estos estudios fueron publicados en el Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Los anticuerpos IgE, responsables de las alergias alimentarias, son los menos abundantes en la sangre y han sido complicados de estudiar. Para avanzar en la comprensión de cómo interactúan estos anticuerpos con los alérgenos del maní, los investigadores crearon líneas celulares que producían anticuerpos IgE de manera fiable, lo que les permitió examinar las propiedades estructurales e inmunológicas de estos anticuerpos y su relación con los alérgenos.

En el primer artículo, titulado "Determinantes antigénicos subyacentes a la anafilaxia mediada por IgE al maní", los investigadores identificaron cinco áreas dentro de dos proteínas del maní que son especialmente propensas a la unión con los anticuerpos. Estos hallazgos fueron validados en modelos animales y en pacientes con alergia al maní, lo que permitió identificar qué combinaciones de anticuerpos y proteínas podrían desencadenar reacciones alérgicas graves. Este tipo de pruebas avanzadas es esencial para desarrollar diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos.

En su segundo artículo, "Determinantes estructurales de la anafilaxia inducida por el maní", los investigadores visualizaron con gran detalle las interacciones físicas entre los anticuerpos y los alérgenos. A partir de estos estudios, descubrieron que al alterar la unión entre los anticuerpos y los antígenos, podían evitarse las reacciones anafilácticas. Esto abrió la puerta a los "hipoalergénicos", una posible nueva estrategia terapéutica para tratar la alergia al maní, que consistiría en exponer al paciente a proteínas de maní modificadas que provocan reacciones inmunológicas menores, facilitando el proceso de desensibilización.

En España, al igual que en otras partes del mundo, la prevalencia de las alergias alimentarias está en aumento, y aunque los tratamientos actuales son limitados, los hipoalergénicos ofrecen una prometedora alternativa. La investigación molecular y estructural sobre el funcionamiento de las alergias, como la presentada en estos estudios, ayudará a médicos y científicos a desarrollar tratamientos más eficaces para controlar y tratar estas afecciones.