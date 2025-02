La rúa inclusiva de ‘mariol·los’ de Ibiza

Al ritmo de ‘We are the champions’, de Queen, llegaron pocos minutos después de las 13 horas cerca de un centenar de niños al CEIP Can Raspalls, centro en el que estudian. Este toque épico ha servido para dar por concluida la rúa de Carnaval de mariol·los organizada por la directiva del colegio 'jordier'. Los pequeños estudiantes y sus llamativas vestimentas han aportado una dosis extra de colorido y alegría en esta jornada festiva.

El director del centro educativo, Óscar Prat, ha explicado el objetivo de esta iniciativa: «Con esta rúa queremos mantener viva una tradición local como es la de los mariol·los». Además, aprovechó para agradecer «a las familias y a la Policía Local de Sant Josep por hacer posible la celebración de esta rúa». Y agregó: «El Rei Carnestoltes lleva desde hace una semana pasando por las aulas del colegio dando instrucciones a los niños sobre las prendas que deben llevar a clase la mañana siguiente. Un día se les avisó por ejemplo de que debían acudir, aquellos que quisieran, con un gorro».

Enmariol.larse es una costumbre ibicenca que consiste en vestirse en Carnaval con prendas viejas. La mayor parte de la ropa de los pequeños estudiantes no destacaba por su mal estado. No obstante, la improvisación de las indumentarias fue el factor diferencial entre la rúa de mariol·los y la de disfraces tradicional.

Así ha sido la rúa de Carnaval del CEIP Can Raspalls y la residencia de mayores / Vicent Marí

Habana García es una chica de nueve años que cursa Primaria en Can Raspalls. Acudió al colegio con un poco de purpurina en la cara, una camiseta corta de color blanca que le prestó su padre , el pantalón del pijama de Navidad y unos llamativos calcetines de un color distinto en cada pie. A pesar de que ha afirmado haber disfrutado «mucho», reconoció su preferencia «por los disfraces». Al lado de Habana está su padre, Pedro García, quien mostró su alegría por la celebración de este tipo de jornadas: «Hoy es un día muy especial tanto para Habana como para el resto de sus compañeros. Es una experiencia que recordarán el resto de sus vidas».

Al margen de la rúa, que tuvo una duración de aproximadamente una hora, los asistentes han degustado una tortilla popular en el patio del centro. Precisamente el punto de encuentro entre varios padres e hijos, como fue el caso de Alexander y Carles Merino. Este último, el padre, ha aprovechado su mañana libre en el trabajo para «disfrutar de la rúa entera». Mientras tanto, Alexander ha mostrado una enorme concentración en la tarea de devorar el trozo de tortilla que acababa de coger de una de las mesas. Aunque eso no le ha impedido exclamar: «Qué rica está».

Enamariol.larse no fue lo que más interés despertó en algunos participantes. Como Noah Vega y Joaquín Figueroa, dos chicos de ocho años que coincidieron en que «salir del colegio durante un rato a dar una vuelta por la calle» fue lo que «más» les gustó. Además, han agregado: «Nuestros padres nos han ayudado un poco en la elección de la ropa».

La selección de la vestimenta de cada uno de los integrantes de la rúa ha sido diversa. Eso sí, las camisetas de equipos de fútbol fue la elección de muchos de los asistentes. Incluso hubo algunas excepciones de niños y niñas que han optado por vestirse como personajes de ficción, como Harry Potter.

En esta pequeña rúa previa al Carnaval también han estado presentes algunos de los usuarios de la residencia y centro día de Can Raspalls. Acompañados de varios auxiliares, aproximadamente una quincena tuvieron la oportunidad de disfrutar de un breve paseo en el que, con alegría, han exhibido algunas pancartas que habían preparado para la ocasión. Con lemas alusivos a esta fiesta como ‘Una esperanza que llega al corazón’, ‘Carnaval es un mundo ideal’ o ‘Somos unos artistas de la vida’, entre otros.

No obstante, no han podido alargar mucho la fiesta ya que a las 13 horas han tenido que volver a la residencia, tal y como ha informado uno de los cuidadores.

En la fiesta de Can Raspalls estuvieron presentes profesoras como Gemma Bernaus, que decidió enmariol.larse, «una acción basada en ponerse lo primero que uno encuentra en el armario», según explicó.

El IES Algarb no ha participado en la jornada, tal y como estaba previsto inicialmente.