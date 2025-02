Este es el batido energético que David Beckham toma cada día desde hace años: desvela los ingredientes

A sus 49 años, el exfutbolista David Beckham mantiene un físico envidiable. Para ello, es público que sigue haciendo mucho deporte y que cuida muchísimo su dieta.

Recientemente, en una entrevista que concedió a la edición británica de la revista Men's Health, reveló cuál es el batido que él mismo se hace desde hace años que le ayud a reforzar su masa muscular y a recuperar energía tras realizar ejercicio.

“Un batido de proteínas con un poco de creatina, agua de coco, dos plátanos, almendras, mucho hielo y ¡listo!”, compartió Beckham en su última entrevista con la publicación.

La creatina, por ejemplo, es uno de los suplementos más estudiados y se ha utilizado durante mucho tiempo por sus beneficios para la hipertrofia, pero las pruebas más recientes indican que también podría evitar la fatiga después de una mala noche de sueño. Además, un estudio publicado recientemente descubrió que la creatina podría tener potencial para contribuir al tratamiento de la depresión.

"Como prácticamente de todo", admite Beckham. "Mi dieta no ha cambiado en los últimos 20, 30, 40 años, para ser sincero. Incluso durante mi carrera, podía comer lo que quería. Obviamente, era más estricta durante la época en la que jugaba profesionalmente, pero en realidad, he podido comer lo que he querido cuando he querido".

A pesar de esto, Beckham comparte que sigue siendo bastante estricto con su alimentación y agrega que implementará días de trampa para mantenerse constante. "Siempre puedes tener tu día de trampa", dice Beckham, "no hay nada de malo en eso. Está permitido hacerlo. Si quieres una hamburguesa, si quieres un poco de chocolate, si quieres unas patatas fritas, todo es con moderación".