Símbolos y alegorías en la obra de Ramón Pérez Carrió

Again. Otra vez. De nuevo. Entiéndase: de nuevo lo de antes. De nuevo lo no nuevo. El conformismo y sus violencias hoy se vertebran en torno a la nostalgia. Hacer a América grande otra vez. Hacer a Europa grande otra vez. El futuro ha cambiado de sitio. La mirada del demagogo es la mirada del retrovisor. ¿Qué América? ¿Qué Europa? ¿Paul Anka o Tom Waits? ¿Koons o Pollock? ¿Garci o Buñuel? No, la nostalgia no es historia, no es memoria, es su contrario. El fascista rompe las fotos de su víctima porque su pasado es un pasado sin testimonios, sin memoria. Para él lo que fuimos y queremos ser again no está en la historia, no está en el tiempo. O mejor: está en ese tiempo sin tiempo de la leyenda, del símbolo, del ritual, del érase una vez, del once upon a time. A la política como falso recuerdo, como nostalgia, le complementan un pensamiento como mero comentario, como falsa contemplación y un arte como mera distracción, como abalorio. La infancia recuperada sin psicoanálisis no es más que otra forma de nombrar el paraíso perdido de la teología sin fe. Reflejos todo ello de una sociedad atrapada en el ritual de los espejos, hechizada por el prestigio de la melancolía.

Es frente a esos universos publicitarios, políticos, estéticos, sometidos al fatalismo del again, a la maldición de Babel, que Ramón Pérez Carrió es capaz de levantar una obra crítica, meditabunda, abrumadora, hermosa. Y no lo hace con la impotencia de quien ante un pasado esgrime un futuro, sino desde la elaboración de un tiempo plural capaz de incluir a ambos. Sometidas a un tratamiento formal altamente corrosivo -colores desvaídos, figuras apenas entrevistas, lienzos salpicados, pinceladas chorreantes- sus pinturas son capaces de romper el círculo hipnótico de la nostalgia. Los símbolos y las alegorías que de manera tan determinante caracterizan su propuesta pictórica sucumben a la memoria, al devenir histórico. Pierden su condición de vehículo para la devoción, para el recuerdo y abandonan su misión de coartada, de estandarte. Muy al contrario, desvelan su verdadera naturaleza de ser testimonios, vestigios, ruinas, cicatrices. Motivos para el pensamiento, para la reflexión. Un pensamiento y una reflexión que no se reducirán a un “pensar tras los símbolos” o “a partir de los símbolos” como sugiere Paul Ricoeur. Sino en un pensar los símbolos. Tal y como se piensan otros artefactos culturales e ideológicos. Aún así, una vez que los símbolos y las alegorías nos han revelado su auténtica condición, el conocimiento del mundo ya no puede limitarse al pasado, a su reinterpretación, a su vuelta.

Ahora bien, como decíamos, la crítica al arcaísmo, al again, al designio de una armonía originaria, se mostraría absolutamente parcial si además no incluyera la denuncia de los discursos de la instantaneidad, del simulacro y el éxtasis. Entre una visión a-histórica o post-histórica el pintor alicantino no hace distingos y un mismo tratamiento formal acaba asimilando y corroyendo tanto la imagen idealizada de un mundo pre-babélico como la imagen idealizada de un mundo post-babélico.

Háganme caso. Si el objetivo del verdadero arte es dejar al espectador al borde mismo de sus propios compromisos, de sus insoslayables elecciones, de sus miedos y sus esperanzas, les aseguro que ante las obras de Ramón Pérez Carrió uno siente la belleza, la verdad y la mentira de los abismos.