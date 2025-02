Ucranianos en Ibiza: «Putin no se conformará, luego querrá más, y más, y más»

Hoy, lunes 24 de febrero, se cumple el tercer aniversario del inicio la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo que en cálculos de presidente ruso, Vladimir Putin, debía ser una operación de pocas semanas, se ha convertido en una larga guerra de desgaste. La isla de Ibiza está a 2.605 kilómetros de distancia de Kiev, la capital ucraniana, pero para el medio millar de ciudadanos ucranianos que residen en las Pitiusas, esta guerra está inevitablemente presente en el día a día, y en estas últimas jornadas, más que nunca.

«Hace poco nos informaron del fallecimiento de un chico al que un verano llamé para que viniera a Ibiza a trabajar durante la temporada», explica Roman Mysyuga, uno de los miembros más veteranos de la comunidad ucraniana en Ibiza, ya que llegó a la isla hace 25 años.

«Dicen que la culpa de la guerra es nuestra»

Cuando estalló el conflicto, Mysyuga organizó un par de viajes en furgoneta para trasladar refugiados desde la frontera polaca y, posteriormente, ha impulsado diversas campañas de ayuda tanto para los refugiados como para las familias que han perdido a sus seres queridos. También ha contactado con empresarios locales para que, durante la temporada turística, contraten a refugiados llegados de Ucrania. Ahora, tras el anuncio de que Estados Unidos y Rusia iniciaban conversaciones bilaterales para negociar el final de la guerra sin tener en cuenta la opinión del gobierno ucraniano ni de la Unión Europea, su estado de ánimo es pesimista.

La misa de la Iglesia ucraniana se celebró en la ermita de Lourdes. / Marcelo Sastre

«Ves las noticias y no hay nada bueno. Y el comunicado del otro día de Trump, me parece increíble», comenta Mysyuga refiriéndose al mensaje que el presidente norteamericano escribió el pasado 18 de febrero en la red social X, asegurando que Ucrania era la responsable del inicio del conflicto y culpando a su presidente, Volodímir Zelensky, de no haber querido negociar con Rusia: «Dijeron que la culpa de la guerra era nuestra. Es como si yo vengo con un hacha a la puerta de tu casa y te empiezo a agredir y luego digo que la culpa es tuya. Es increíble».

Mysyuga nos atiende a la salida de la misa de la Iglesia ucraniana grecocatólica que se celebra todos los domingos en la capilla de Lourdes, en el centro de Santa Eulària. Ayer, tras la larga ceremonia oficiada por el sacerdote Dmytro Kyiashko, los fieles hicieron un rezo colectivo en memoria de los compatriotas caídos durante los tres años de guerra, así como de los soldados que siguen en el frente y de sus familias. «Estamos pagando un precio muy alto», comenta a la salida del rezo Mariana Lukynyuk, otra de las fieles.

Para esta mujer, las recientes palabras de Donald Trump sobre Ucrania son «una ofensa» y le cuesta reprimir la indignación cuando se le pregunta por este tema: «Lo que pretenden hacer Putin y Trump me parece una falta de respeto hacia quienes han perdido a sus familiares. Lo que está sucediendo es muy grave». Lukynyuk duda sobre las posibles concesiones que tendrá que hacer el gobierno ucraniano para poner fin a la guerra: «Permitir que se ceda la parte conquistada no es una decisión fácil ni rápida. Habrá debate y discusión, pero si al final hay que seguir luchando, se seguirá».

Un momento del rezo en memoria de los fallecidos en las guerra. / Marcelo Sastre

Garantías de paz

Dada la enorme disparidad de tamaño y recursos que hay entre ambos contendientes, si Estados Unidos -que hasta ahora ha sido el principal aliado y suministrador de armas a Ucrania- decide poner fin a su ayuda, el gobierno ucraniano se verá sometido a la disyuntiva de si acepta realizar concesiones territoriales a Rusia a cambio de la paz. Un trago que puede resultar muy amargo, pero que ayudaría a finalizar el conflicto. Este debate también polariza la opinión de los ucranianos que viven en Ibiza, que reclaman garantías de paz para el futuro.

«Si Putin gana, no se va a contentar con esto. Va a continuar. Puedes darle territorios, pero dentro de cinco años querrá más, y luego más, y más, porque Putin no termina nunca. Y cuando se canse de Ucrania irá a por otros países», dice Igor Mykolaychuk, otro ucraniano residente en Ibiza, quien también apela a un argumento emocional: «¿Qué puede hacer Zelensky?¿Decirle a las madres que han perdido a sus hijos que sus muertes no han servido para nada? ¿Que todo este dolor ha sido para nada? Es muy duro».

Mykolaychuk es uno de los colaboradores activos de la parroquia que se reúne en la ermita de Lourdes de Santa Eulària, y que dirige Dmytro Kyiashko. Este joven sacerdote llegó a Ibiza procedente de Valencia tres meses antes del inicio de la guerra, y desde su puesto intenta coordinar las campañas de ayuda a los familiares de los ucranianos residentes: «Hace poco pagamos el funeral del primo de una señora de nuestra parroquia que falleció en el frente. Aquí, quien más quien menos, conoce a alguien que está movilizado o que ha perdido a un ser querido, porque esto ha afectado a todas las familias. El marido de mi hermano, por ejemplo, ahora está en la guerra». También explica que otros dos jóvenes que estuvieron temporalmente un verano en Ibiza para trabajar, fallecieron después al regresar a su país.

El sacerdote Dmytro Kyiashko en su despacho. / Marcelo Sastre

Comenta el sacerdote que de las decenas de refugiados que llegaron a Ibiza al inicio del conflicto, la mayoría ha abandonado la isla: «Se encontraron con el enorme problema de la vivienda, que es algo que nos afecta a todo el mundo. Algunos volvieron a Ucrania pero la mayoría se fueron a la península».

«Los grandes se comen a los pequeños»

Sobre el futuro del conflicto tras el inesperado acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, el sacerdote se muestra prudente: «Como parte de la Iglesia, debo transmitir esperanza de que el conflicto termine pronto, rezar por la paz y ayudar a la gente necesitada». Mykolaychuk, que le escucha, al ser seglar se permite el lujo de expresarse de manera más impulsiva: «¿Pero tú has escuchado las tonterías que dice el Trump este? Y ahora quiere que le demos la mitad de nuestros minerales. Estamos yendo hacia un mundo en el que los países grandes se comen a los países pequeños. Si Putin gana, toda Europa tendrá un problema».

Yulya Sakhro, otra mujer ucraniana residente en Ibiza, expresa unos temores parecidos. Tras participar en el rezo colectivo por los fallecidos, expresa con vehemencia el miedo a que Trump y Putin cocinen un acuerdo de paz que no sea más que el preámbulo de otra invasión: «En el Donbass estamos en guerra desde 2014 y ya se le cedió a Rusia parte de ese terreno [se refiere a las provincias de Lugansk y Donetsk]. Y luego nos invadió. No nos podemos fiar de Putin. Si se cede no se dará por satisfecho, volverá a por más. Ya nos engañó una vez y lo volverá a hacer. La única opción es que los rusos se vayan».

Sakhro admite que, después de tres años, están hartos de la guerra y que no les apetece hablar del tema. De hecho, cuando a la salida de misa se les pregunta a los parroquianos por la resolución del conflicto, la mayoría, especialmente los hombres, prefiere guardar silencio o responde con reticencias: «Estamos todos muy preocupados», comenta un hombre llamado Vasyl. «Escuchamos las noticias pero no sabemos qué pasará», dice.

«Aquí lo hablamos poco porque te preocupas todo el tiempo y te puedes llegar a desesperar. Queremos dejar de hablar de esto, pero es inevitable», resume Yulya Sakhro: «Quieres mantener la esperanza. En realidad, estamos buscando un milagro».

Como a todo el mundo, el conflicto ha afectado muy de cerca a esta mujer: «Un amigo de la infancia ha sido hecho prisionero y hace un año que no tenemos noticias de él. Imagina la angustia de todas estas familias. Está muriendo mucha gente joven. Todos queremos que acabe esta guerra. Siempre lo hemos dicho, que esto acabe lo antes posible». Sin embargo, las expectativas son inciertas. Pese a los 2.605 kilómetros de distancia, el conflicto les afecta íntimamente: «Es nuestro pueblo y ya ha muerto mucha gente» .

