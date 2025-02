Esta es la multa que te puede caer por dejarte el carné de conducir en casa

Dejarte el carne de conducir en casa puede ser un olvido bastante caro. Pese a que cada vez toda la infomación está más digitalizada, la DGT no perdona este descuido.

Así lo recuerda la DGT en sus redes sociales ya que este despiste les pasa a más personas de los que se pueda creer. En 2023 1.036 personas fueron sancionadas por no llevar el carné de conducir encima.

Aunque no es de las multas más caras, supone unos 100 euros y no penaliza los puntos del carnet. Sin embargo, es un despiste que puede provocar una multa innecesaria. Para que esto no suceda, la DGT permite llevar eta documentaión en su aplicación miDGT. Pero ojo, no hay que dejarse el móvil tampoco en casa.

Ademá si no hay conexión a internet y la app no funciona, los agentes de tráfico te pueden multar igual. Así que lo mejor es llevarlo físico siempre encima por si acaso.