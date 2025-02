Los pioneros del ‘calçot’ en Ibiza: "Este año se venden como churros"

Raro será que usted no haya sido invitado en los últimos fines de semana a una calçotada, una tradición gastronómica catalana que se ha abierto un hueco (enorme) en Ibiza, hasta el punto de que cada vez más agricultores dedican parte de sus terrenos a cultivarlos. Agroeivissa, por ejemplo, ha experimentado un incremento de su producción del 20% en el último año, según calcula Sheila Gor, gerente de la cooperativa. Hace un lustro sólo uno de sus socios se dedicaba a este cultivo invernal. Desde hace un año ya son tres los productores.

Vicent Prats con una caja llena de 'calçots'. / Vicent Marí

Pero hay que remontarse a una década atrás para encontrar el rastro de los pioneros, los pageses de Can Tura, una explotación de ocho hectáreas situada a las puertas de la villa de Portmany, junto a es camí de sa Vorera. Todo empezó por un encargo, el que les hizo un restaurante de Sant Agustí: querían que les sirvieran calçots para sus concurridas calçotades anuales... sin tener que importarlos. Y desde entonces. Empezaron sembrando 500 kilos de cebollas y ya van por el doble. Para 2026, Vicent Prats, de Can Tura, prevé aumentar aún más la producción: «Es que se venden muy bien. Este año se están vendiendo como churros».

'Calçots' recién recogidos. / V. M.

Los siembra en septiembre y los comienza a arrancar (literalmente) en diciembre. Le dedica unos 1.000 metros cuadrados, un invernadero entero, del que ahora sólo queda un rincón ocupado que Vicent cree que aguantará hasta abril, como el año pasado. En el resto, recién labrado, ha plantado rabanitos. Al lado hay acelgas rojas y amarillas, así como perejil a espuertas.

De la dirección de empresas al campo

Vicent sólo tiene 29 años y lleva cuatro dedicado al campo a tiempo completo, pese a que estudió el grado de Administración y Dirección de Empresas en Barcelona La razón: «Bueno, me gusta más, realmente, que estar en una oficina sentado delante de un ordenador y haciendo algo que no me agradada... Tiene un horario más flexible. Y se gana más».

Vicent pasea por el invernadero, donde ha sembrado también acelgas rojas. / V. M.

Lo ha mamado desde pequeño. Es hijo de Toni y nieto de Vicent, los tres, Prats y agricultores: «Aunque estudiaba en Barcelona, siempre venía los veranos aquí a trabajar. E iba al mercado [la familia tiene un puesto en el mercat pagès de Sant Antoni y otro cada viernes en el de la cooperativa]. He ido al mercado toda la vida. Sigo la tradición familiar. Mi padre, Toni, se dedica a esto desde hace 50 años.. Y antes, mi abuelo, Vicent, que aunque tiene 80 y pico años, sigue aquí y no para. Le duelen las piernas, la espalda, no sé qué más. Pero el tío no para. Hasta coge el tractor». De la abuela, Maria Ramon, aprendió a vender. Dicen quienes la conocen que es «una vendedora buenísima». «De pequeña —cuenta Vicent— ni la dejaban ir al colegio, que era lo que quería. Ella, desde bien joven, a trabajar y a trabajar. Han cambiado mucho las cosas».

En total, labran ocho hectáreas en Can Tura, además de tres más de otros terrenos, uno en Can Llucià, en el camí de Buscastell, y otro detrás del antiguo retén de la Policía Local, en es Pla de Sant Antoni. Un pozo bien provisto les ha permitido salir airosos de la sequía, aunque Vicent explica que las sandías, uno de sus principales cultivos estivales, se resintieron, pero en una sola cosa, el sabor: «Con la falta de lluvias, hubo que regarlas más. Y eso se notó en el sabor. No es el mismo, quizás porque se aporta un agua más artificial, diferente a la de lluvia».

Calcula que llevan una década sembrando calçots: «Esto no deja de ser cebolleta tierna. La gente los quería consumir con piel para prepararlas a la brasa y hacer la fiesta de la calçotada. Realmente, esto no se hacía aquí, en Ibiza, antes. La cebolla, la pelabas y la usabas como cebolleta tierna. No se concebía el no pelarla».

La cebolla, explica, tiene dos épocas. Cuando la recogen en verano, guardan algunas: «Y cuando empiezan a grillar [entallecer, crecer pequeños tallos] las sembramos. Lo hacemos en septiembre y tardan unos tres meses en salir. A mediados de diciembre empezamos a recoger los calçots». Lo de calçots viene de calzar, en este caso con tierra: cuando el tallo crece y asoma, se sanea un poco y se entierra, de ahí su color blanco. Dependiendo del tamaño de la cebolla, saldrán tres o cuatro calçots de cada una de ellas. «Antes —cuenta Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza—, en invierno, como nuestra cebolla no se conserva, lo que hacían los pageses era plantar cebollas otra vez. Y en invierno, en lugar de salir cebollas, salen brotes. Si esas cebolletas las cubres, te quedan blanquitas: esos son los calçots. Si no los cubres, es la cebolla tierna».

Para el fin de semana

Los venden por manojos (y como churros) de dos tipos: uno de ocho calçots (a 1,95 euros), y otro de 25 (a 5,50 euros): «Cada día tengo pedidos. Resérvame cinco balas, resérvame tres de 25… Y se los llevan el viernes o el sábado»... para disfrutarlos con la familia o amigos durante el fin de semana.

Dos hombres se encargan de arrancar de cuajo, uno a uno, cada manojo en Can Tura: «Es fácil», dice, aunque deben agacharse y repetir la maniobra decenas de veces. Luego los sanean: recortan los tallos verdes y eliminan con un cuchillo las raíces, cargadas de barro.

Josep Lluís Joan recuerda que en Can Tura empezaron a sembrar calçots «a raíz de que el restaurante Can Berri se los pidiera para sus calçotades. Hacedme esto para el año que viene, les dijeron. Y ellos lo cultivaron y vieron que tenía salida. Se ha convertido en un cultivo de invierno y les va bien. Tiene buena salida, y eso que es una cosa que aquí, tradicionalmente, no se conocía. Está funcionando». De ahí que se hayan sumado a esta producción tres agricultores (de Agroeivissa) en los últimos cinco años. Que no serán los últimos en apuntarse a la moda del calçot.

Pero en Can Tura son, además, pioneros en otro cultivo: el de los plátanos. Tienen 50 plataneras a resguardo de un enorme invernadero desde hace tres décadas. Sí, plátanos ibicencos

¿Por qué se siembran dentro del invernadero? «Porque tienen que estar en ambiente húmedo.La tierra siempre tiene que estar húmeda. No tienes que soltar el agua como a un aguacatero, todos los días, o a una sandía, también todos los días. Pero sí que cada dos o tres días mojamos el terreno con un sistema de goteo. En 2024, fue cada día, porque el año pasado fue terrible. Es que estos últimos años… terribles, han sido terribles. Y eso que tenemos la suerte de que contamos con un pozo». Agua no le falta, al contrario de lo que ocurre en otras zonas de Ibiza donde el nivel ha caído de manera alarmante.

En esta época, además del calçot, recolectan patatas, brócoli, coles, col payesa... Pero en Can Tura son, además, pioneros en otro cultivo: el de los plátanos. Tienen 50 plataneras a resguardo de un enorme invernadero desde hace tres décadas. Sí, plátanos ibicencos.

