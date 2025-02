Dos famosos se pelean en plena calle: "Se merecía de todo por amenazar de muerte a mi madre"

La guerra familiar entre Mari Ángeles Grajal y los hijos mayores de Jaime Ostos parece haber tomado un camino insalvable y es que los útimos acontecimientos así lo demuestran. En esta ocasión era Jaime Ostos el que irrumpía en la celebración de la gala anual de la asociacion taurina 'Las Meninas' para amenazar y amedrentar a Mari Ángeles que era la anfitriona de la gala un año más.

En medio de una gran expectación y sorpresa por lo que estaba sucediendo, Jaime se colaba en el Hotel Wellington donde estaba teniendo lugar la celebración para probocar un nuevo enfrentamiento con la viuda de su padre. Presente en este momento, la periodista Beatriz Cortázar explicaba minutos después que Jacobo Ostos no dudó en salir corriendo detrás de su hermano tras enterarse de lo sucedido con su madre. "La ha amenzado y mi madre está llorando. Ha venido a provocar y voy a denunciar a la policía. Le ha puesto el dedo en el costado diciénole que la iba a matar" explicaba la propia periodista en palabras de Jacobo Ostos.

Ya en la calle, Jacobo y Jaime protagonizaban un forcejeo por el teléfono móvil que acababa con un arañazo en el rostro de Jaime, una situación que el propio Jacobo le relataba a la policía minutos más tarde. "No le he tocado y eso que se merecía de todo por amenazar de muerte a mi madre pero he podido contenerme" matiza Beatriz Cortázar en su relato sobre lo que Jacobo le había contado.

Tras este desagradable episodio que terminó empañando lo que parecía ser una noche tranquila y feliz para Mari Ángeles Grajal, la doctora pudo reconducir de nuevo la velada y terminar la entrega de los premios con un muy mal momento en su recuerdo. Con este nuevo episodio se evidencia una vez máas que la guerra por el legado del diestro Jaime Ostos sigue patente, sobre todo ahora que su viuda ha publicado sus memorias.