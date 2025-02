Diagnosticado con un trastorno del espectro autista pasados los 40 años: "Es como ponerse unas gafas bien graduadas cuando eres miope"

A raíz del diagnóstico de su hija, Fernando Vidal empezó a leer libros y se sintió reflejado. Así fue cómo a pasados los 40 años recibió un diagnóstico de trastorno del espectro autista. "Hay que dar más visibilidad al autismo y eliminar ideas erróneas", señala.

¿Cuándo te diagnosticaron?

Me diagnosticaron pasados los 40. Yo ya sabía que en algunas cosas soy peculiar, a mi manera, pero todas las personas somos diferentes. A raíz de que mi hija es autista, las psicólogas nos recomendaron leer algunos libros y, al leerlos, yo me veía descrito en algunas cosas.

¿Qué ha supuesto para ti el diagnóstico?

Para mí es como ponerse gafas cuando eres miope. De no verte a poder funcionar de otra forma. Yo estoy recibiendo terapia y me está ayudando muchísimo el organizarme. Cambia mucho el enfocar las cosas desde un punto de vista o tener herramientas. Estoy yendo al centro Compartim que trata tanto a la chavalería como a adultos y cuenta con personal especializado. Un buen consejo en la dirección adecuada puede ser tan beneficioso como unas gafas bien graduadas.

¿Hay que dar mayor visibilidad?

Claro que hay que dar más visibilidad al autismo, porque si no se comprende a estas personas socialmente se hacen interpretaciones de ellas que son incorrectas. Siguiendo con la metáfora de las gafas. ¿Alguien diría que un alumno que es miope pero no lleva gafas es un mal alumno porque no se entera de lo que pone en la pizarra? No, es que le hacen falta gafas. Cuando se sabe y se busca la solución ya no hay ningún problema. ¿Alguien diría que una persona sorda que cuando la llamas y no te hace caso es una maleducada porque pasa de ti o todos entendemos que no se gira porque no se ha dado cuenta? Pues una persona con autismo en realidad no tiene una rabieta sino una crisis y si la gente lo conoce ya no lo interpreta como un niño malcriado. Es muy importante que la gente conozca cómo interactuar, o directamente preguntar a los padres qué tengo que saber o qué tengo que hacer, porque no todos los niños son iguales. Una pregunta tan sencilla puede solucionar muchas cosas.

¿Hay que hacer alguna reivindicación respecto al TEA?

Yo estoy en una asociación llamada FAMES (Famílies Especials) que trabajamos por la inclusión social de las personas. Por ejemplo, hechos como la cabalgata de Reyes sin ruido ni luces, puede facilitar que gente autista a la que le molesta excesivamente estos estímulos pueda disfrutar de la cabalgata. De la otra manera no van. De la misma forma que se reservan asientos en el autobús para mujeres embarazadas o personas mayores puedan sentarse.

¿Series como Big Bang Theory o The Good Doctor ayudan a visibilizarlo?

Las series de televisión son un arma de doble filo. Por una parte dan visibilidad, pero por otra instalan un cliché. Si la diversidad que dan no es lo suficientemente alta puede darse a entender que solo hay una forma de ser y es la que han visto en la televisión. Es muy típico que pregunten si alguien autista es extremadamente listo. Puede coincidir pero como también puede coincidir que seas pelirrojo.

¿Cuándo es el mejor momento para diagnosticar?

Cuanto antes mejor. Tanto en el autismo, como en una miopía, como en cualquier otra condición. Sobre todo en los niños. De trabajar esto a partir de 2 a 3 años a hacerlo a partir de los 15 cambia un mundo, porque ya se crían con unas herramientas, apoyos... Ya saben quiénes son. Porque es una forma de ser. A la gente que no quiere etiquetas le digo que se engaña porque etiquetas las pone la sociedad siempre, por cualquier concepto. Las etiquetas dependen de la intención con que se gastan. Lo que se pide no es que no se usen etiquetas, sino que dejen de insultar. Un niño con diagnóstico cambia a la familia entera. No es lo mismo pensar que mi hijo no me hace caso porque no le da la gana a pensar que se debe a que está concentrado en lo que está haciendo. Falta saber cómo interactuar. Lo mismo en la escuela.

¿Cómo y cuando se lo diagnosticaron a su hija?

El diagnóstico de mi hija tardó 3 años A los 2 cuando entró en la escuela algo le llamó la atención a la maestra, hablamos con la pediatra y nos derivaron a atención temprana. Tres años después de pruebas, tests, preguntas a la familia, revisión de cómo cambia la interacción… nos dieron el diagnóstico. Y a partir de ahí todo mejora.

Si hay algo que no le haya preguntado y quiera destacar...

Un tema que nos afecta es el de las pseudociencias. La relación que algunos quieren establecer entre el TEA y ciertas tecnologías o con las vacunas no es cierta. Los negacionistas lo que quieren transmitirte es la culpa y venderte algo para curar una condición que no se cura. Me recuerda a las culturas que matan a los albinos o que dicen que la homosexualidad es una enfermedad que hay que curarla. No es verdad. No hay nada que curar.