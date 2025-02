Café y colesterol: los científicos apuntan a cuál es la relación

No existe ninguna relación entre el consumo de café y los niveles altos de colesterol y a un paciente con hipercolesterolemia no se le debería prohibir tomar café. La cardióloga Claire Mounier-Vehier confirma los beneficios del café sobre la salud cardiovascular en una reciente publicación en la red social Linkedin: “El café reduce el riesgo de desarrollar diabetes y se asocia a una reducción de las enfermedades cardiovasculares”.

Algunos estudios muestran que el café podría aumentar los niveles de colesterol. Esta bebida ampliamente consumida y sin calorías en realidad contiene terpenos (cafestol y kahweol), y estas sustancias pueden convertirse en colesterol en el cuerpo. ¿Qué debemos pensar ante estos científicos contradictorios? Todo esto merece una pequeña aclaración.

¿El café aumenta los niveles de colesterol malo LDL?

Durante varios años, los estudios han demostrado un aumento en los niveles de colesterol total y colesterol malo (o colesterol LDL) asociado con el consumo de café ( Kokjohn K, Graham M, McGregor M. The effect of coffee consumer on serum cholesterol levels. J Manipulative Physiology Ther. 1993 June; Jee SH, He J, Appel LJ, Whelton PK, Suh I, Klag MJ. Coffee consumer and serum lipids: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Epidemiol. February 2001).

Otros estudios sugieren que el consumo de café puede aumentar los niveles de colesterol malo, sin afectar los niveles de colesterol bueno (o colesterol HDL) o triglicéridos. Por último, un reciente estudio noruego de 2016 ha hecho mucho ruido al demostrar un aumento de los niveles de colesterol total en un grupo de pacientes que consumían cinco tazas de café al día ( Åsne Lirhus Svatun, Maja-Lisa Løchen, Dag Steinar Thelle, Tom Wilsgaard - Association between espresso coffee and total serum cholesterol: the Tromsø study 2015-2016 ).

La mayoría de estas investigaciones pueden ser cuestionadas ya que no son estudios aleatorios y a menudo han dado lugar a asociaciones falsas. “Además, muchos otros estudios y metaanálisis dicen exactamente lo contrario, es decir, que el café reduce el colesterol y es un alimento beneficioso para la salud cardiovascular”, afirma la dietista Nathalie Negro. El estudio de 2016 se realizó en un número muy grande de personas (más de 20.000) y los aumentos en los niveles de colesterol registrados en los participantes fueron en última instancia pequeños.

Café y colesterol alto: no hay relación directa

A pesar de estos resultados, no se ha demostrado nada. No se puede afirmar de ninguna manera que el café sea un factor de hipercolesterolemia y aumento de riesgos cardiovasculares, de hecho, en la mayoría de estos estudios no se tiene en cuenta el estilo de vida de los participantes.

Es el caso del estudio noruego de 2016, en el que los investigadores no se interesaron por los factores de riesgo cardiovascular de las personas que participaron en el estudio y que vieron aumentar sus niveles generales de colesterol al beber café a diario. Debemos tener cuidado con las falsas asociaciones. Además, este trabajo no tiene en cuenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo dependientes del consumo de café. Este punto daña aún más la credibilidad de los estudios, sobre todo porque, a largo plazo, el café consumido regularmente y con moderación se asocia con una mejor salud cardíaca y general.