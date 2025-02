«Los Asperger no son ni mejores ni peores, son distintos»

El autismo es un trastorno que sigue a día de hoy envuelto en muchos estereotipos en la sociedad. Para intentar rebatirlos, la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF) ha instalado una mesa informativa en el paseo de Vara de Rey de Vila, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger.

La psicóloga y una de las coordinadoras de la iniciativa de AIF, Mar Ferre Aguilera, afirma que hay que romper con los mitos falsos sobre pacientes con Asperger: «En la sociedad hay muchos estereotipos sobre esta condición dentro del espectro del autismo. Esto se debe, por ejemplo, a la imagen habitual que se crea en las películas y series. No obstante, el Asperger va mucho más allá, ya que es una realidad que está presente en todas las partes de la sociedad. Y es que, hay doctores, médicos o abogados que padecen esto».

El Asperger es una condición del neurodesarrollo que se incluye dentro del espectro autista. Esta condición influye en la inflexibilidad del pensamiento, resistencia para aceptar el cambio, poseer campos de interés estrechos y absorbentes, la comunicación verbal y no verbal, así como la interacción social recíproca. Este último punto, es precisamente una de las mayores dificultades a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de su vida Miguel Ángel Sánchez, un ibicenco con Asperger usuario de AIF que estuvo presente durante el inicio de la jornada informativa, que duró dos horas. Sánchez explica que le costaba mucho relacionarse con otras personas y que es por ello, que decidió refugiarse «en los estudios en el colegio».

Sánchez, que también tiene trastorno obsesivo compulsivo (TOC), reconoce que su diagnóstico fue «tardío y difícil», ya que su «alto rendimiento académico camufabla el Asperger». Asimismo, habla sobre sus frecuentes ecolalias, una perturbación del lenguaje que consiste en repetir involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar él mismo u otra persona en su presencia. Para él, esta situación le llega a suponer «un desgaste agotador».

Sánchez es licenciado en Odontología. Aunque actualmente no ejerce en este oficio, al encontrarse en una «etapa de reposo y tranquilidad», recuerda su dramática experiencia durante su época universitaria: «Cuando acababa un examen volvía rápidamente en tren a Barcelona, ya que no me quería encontrar a ningún compañero de clase ni a nadie conocido por el camino. Incluso cuando esperaba al autobús me escondía detrás de la marquesina para que nadie me viera. Me daba miedo la gente. Tuve que hacer un sobreesfuerzo».

«No entendía muy bien que me ocurría». Con estas palabras resume Samael Ramis Ibáñez, un joven ibicenco de 23 años, su experiencia de la mano del Asperger. Él sufrió acoso escolar durante 14 años, aunque afirma que su vida está yendo «muchísimo mejor desde que está en la AIF». Ramis explica que actualmente se encuentra «bien», a pesar de que «no siempre cumple con algunas de las pautas recomendadas por los psicólogos».

La mejora en la vida de Sánchez y Ramis son dos casos de esperanza y optimismo para otros tantos individuos que padecen autismo o que todavía no han sido diagnosticados. Y es que, son varios los que sufren y se sienten incomprendido cuando se les diagnostica Asperger. Ante ello, Ferre habla sobre el problema de la financiación en proyectos relacionados con la salud mental y la necesidad de solventarlo: «En muchas ocasiones no hay suficientes recursos [económicos] para brindar el apoyo que merecen las personas con Asperger. Aprovechamos jornadas como la que estamos celebrando hoy en un sitio tan céntrico como es Vara de Rey para recaudar fondos y ayudar a las familias que forman parte de AIF».

Todos aquellos que se acercaron a la mesa de AIF, ubicada a escasos metros del reloj del Passeig de s’Alamera, tuvieron la oportunidad de comprar los productos de merchandising ofertados para la ocasión. La entidad puso a la venta chapas y pegatinas, ambas a un precio de dos euros por unidad, además de libretas y tazas, con un coste al público de seis euros. Estos incluían algunos divertidos lemas tales como ‘Aspie Power’, ‘I love Aspergers’ o ‘Asperger Superpower’.

Pero el lema más pronunciado durante el Día Internacional del Asperger probablemente sea ‘Different not less’. Prueba de la importancia de este breve enunciado fueron las palabras de Ferre al comienzo del acto: «Las personas con autismo o Asperger no son ni mejores ni peores que el resto, simplemente funcionan de manera distinta cuando afrontan sus correspondientes retos».

En la mesa informativa se habilitó un código de donación por Bizum para aquellos colaboradores implicados en la causa y que quisieron aportar su granito de arena. En caso de querer solo información, los presentes pudieron preguntar a los distintos miembros de AIF o simplemente escanear un código QR que redireccionaba a la página web oficial de AIF.

En relación con AIF, esta es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2014 «a causa de las necesidades de las personas Asperger en las Pitiusas», tal y como indican desde la propia entidad. Esta tiene como misión dar apoyo y proporcionar apoyo especializado tanto a las personas con Asperger, como a sus familias. Para ello, ofrecen atención a personas de todas las edades, a la vez que llevan a cabo una labor de sensibilización y promoción de la inclusión de este colectivo desde el respeto a la neurodiversidad.

«El espectro autista es muy amplio, al incluir a personas con características muy diferentes», según afirma Ferre. Sin embargo, hay una serie de rasgos comunes, tales como el desarrollo precoz del lenguaje pero con alteraciones en el habla como voz monótona o falta de ritmo, literalidad en la comprensión del lenguaje, mala coordinación motora, respuestas exageradas a ciertos estímulos como la luz, sonidos fuertes, sabores de ciertos alimentos o el tacto de la ropa, entre otros.