Mateu Ramonell, periodista: «Me han llamado muchas veces para que no dé una noticia, nunca he hecho caso»

¿Cómo se inició en esta profesión?

Terminé la carrera en el año 1985, pero dos años antes empecé a trabajar en el Diario Baleares. En 1986 me incorporé a TVE como redactor. Tres años después logré aprobar las oposiciones en RNE. Desde entonces y hasta hoy he compaginado radio y televisión, donde he tenido varios cargos.

¿Qué ha sido lo que más le ha gustado de su profesión?

El día a día, la calle, organizar el informativo diario. Lo que me ha gustado, porque siempre ha sido mi pasión, ha sido poder transmitir y contar las noticias que se han producido en Balears.

Después de tantos años la televisión habrá cambiado mucho...

Fíjate que cuando yo empecé no había gabinetes de prensa y las convocatorias de prensa llegaban por correo ordinario. Lo que ha cambiado de verdad es el envoltorio tecnológico de transmitir la noticia, pero la esencia de nuestra profesión siempre es la misma. Hay que encontrar la noticia y contarla.

¿Cuál es la noticia que más le ha gustado contar?

En 40 años es difícil elegir una noticia en concreto. Sin embargo, tengo claro que las noticias negativas siempre se recordarán más que las noticias buenas. Hay muchas noticias que destacan, como los casos de corrupción, la lacra terrorista y últimamente el tema de la pandemia sanitaria.

¿Qué noticia buena destacaría?

Hay muchas, pero me quedó con las movilizaciones sociales y con el movimiento ecológico para proteger nuestro territorio.

¿Le han llamado muchas veces para que no cuente una determinada noticia?

Muchas veces. La última vez fue hace tres días, pero nunca he hecho caso. Pero son llamadas que no sirven de nada, porque hay que actuar con honestidad y con profesionalidad, y si la noticia está contrastada y es de interés público, siempre hay que contarla. Sin embargo, es cierto que TVE ha tenido muchas etapas que ha estado muy politizada.

Pese a la politización de la televisión española, usted ha podido trabajar con libertad?

Siempre he podido trabajar con libertad y he seguido un criterio profesional.

¿Qué supone convertirse en el presentador de un informativo?

No le he dado nunca una trascendencia especial a ser el presentador de un determinado programa o un informativo. De un día para otro me dijeron que tenía que presentar y así lo hice. Pero no me convertí en periodista para ser presentador.

¿Es cada día más difícil acceder a las buenas noticias?

Los principios siempre serán los mismos. Si los periodistas tienen fuentes, siempre habrá noticias y entre ellas habrá de muy buenas. Es cierto que las fake news representan un grave problema para nuestra profesión pero para ello siempre están los buenos periodistas.

¿Cómo vive la transformación que ha supuesto la aparición de las redes sociales y los medios digitales?

En televisión no ha afectado mucho, pero es cierto que otras ramas del periodismo sí se han visto afectadas por esta nueva situación. El ejemplo es que los periódicos digitales están pasando por encima de los periódicos de papel. Sin embargo, aunque haya muchos cambios tecnológicos, lo importante será siempre encontrar la noticia y contarla.

¿Puede un periodista ser amigo de un político?

Cuando empecé un compañero me dijo que a un político siempre había que tratarlo de usted y siempre he seguido este consejo. Es mejor que el periodista mantenga una cierta distancia con los políticos.

¿Hay buenos periodistas en Balears?

Muy buenos. Además, los periódicos que se editan tienen mucha calidad. En Balears se han contado grandes temas, lo que demuestra que hay periodistas muy buenos.

¿Tiene futuro el periodismo?

Claro que sí. Es más, cada vez el periodista dispondrá de más facilidades para transmitir las historias y las noticias. Nadie debe olvidarse jamás que el periodismo es un oficio fundamental para que la democracia funcione. Por ello, necesitamos buenos periodistas, por el bien de todos.

Sin embargo, la situación laboral de la profesión es cada vez peor y los periodistas cobran cada vez menos.

Es cierto. Es una profesión que ha sido castigada por la precariedad laboral y esta situación debe mejorarse. El buen periodismo debe pagarse.

¿Qué piensa hacer a partir de hoy cuando ya no tenga que ir a la redacción de TVE?

Desconectaré las alarmas y después ya veremos. Siempre estaré pendiente de las noticias, pero mantendré más distancia. A partir de ahora viviré las noticias como un simple espectador.

Suscríbete para seguir leyendo