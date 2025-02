Alertan del aumento de la pseudorrabia letal en perros transmitida por jabalíes

Un picor extremo que provoca un rascado compulsivo, temblores, nerviosismo, vómitos, diarrea y dificultad para respirar. Es la secuencia de síntomas en perros de la enfermedad de Aujeszky, también llamada "pseudorrabia", al compartir con la rabia algunos síntomas y su carácter mortal. Los veterinarios están alertando de un aumento de los casos en España por el incremento de la población de jabalíes, reservorios y transmisores de este virus, mantenido a raya en el ganado porcino. Por eso los perros de caza corren especial riesgo, aunque no solo ellos.

"Los perros de caza mayor son una población de riesgo debido a los ataques a los jabalíes durante las cacerías. Sin embargo, cualquier perro que haya contactado de forma estrecha o haya sido alimentado con carne o vísceras crudas de jabalí infectado puede contraer la enfermedad y manifestar los síntomas al cabo de 2 a 6 días", explica la veterinaria Elena Diéguez, de la clínica AniCura Abros en Pereiro de Aguiar (Ourense). Diéguez fue la autora, hace un lustro, del primer artículo científico que describió una serie de casos clínicos de Aujeszky en un grupo de perros de caza en España, 13 canes que atacaron a un jabalí.

Aunque cualquier mamífero puede contraer la enfermedad –en humanos ha habido casos muy excepcionales–, los perros son especialmente sensibles a este virus, el Herpesvirus porcino tipo 1, del mismo género que el que causa la varicela y el herpes zóster en personas, y que portan en torno al 30% de los jabalíes en España. El último estudio de seroprevalencia, de 2023, constata una mayor presencia en la zona central de España, Extremadura y Castilla-La Mancha, sobre todo en las provincias de Ciudad Real (70,59%) y Madrid (61,49%). En Galicia, Ourense registra la mayor seroprevalencia (42,86%). Fuentes veterinarias del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) confirman a FARO que la prevalencia del virus en jabalíes ha aumentado lenta pero constantemente en los últimos 10 años.

Situación de la seroprevalencia de la EA en jabalíes silvestres en España en 2023. / MAPA

Elena Diéguez recuerda que "la población de jabalíes ha ido en aumento en los últimos años, se cazan más ejemplares y por tanto hay más perros que pueden enfermar". Además, "se ha ido conociendo más esta enfermedad, tanto por los cazadores como por los veterinarios". Con todo, subraya, "sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada y es importante seguir trabajando en darle visibilidad", ya que, recalca, "la prevención no es solo la mejor medicina, es la única medicina" aplicable en una enfermedad para la que "no existe ningún tratamiento".

El pasado verano, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó un protocolo para la prevención y control de la enfermedad de Aujeszky en perros de caza. Recomienda evitar el contacto de los canes con vísceras y carne de jabalíes susceptibles de estar infectados.

El virus, subraya Diéguez, solo se inactiva a temperaturas mayores de 70ºC, entre 30 y 60 minutos, o por congelación por debajo de -18ºC. Ni la maduración ni otros procesados lo inactivan. Por eso, quienes salen con perros al campo deben evitar que se aparten y puedan comer restos de jabalíes muertos. "La modalidad de alimentación basada en carne cruda, dietas BARF, puede ser una fuente de microorganismos, y entre ellos también el Herpersvirus tipo I. También los gatos de vida exterior podrían contagiarse por la ingesta de roedores infectados", añade.

Difícil diagnóstico

La pseudorrabia es difícil de diagnosticar, ya que los cerdos y los jabalíes son ajenos a los protocolos de diagnóstic de los veterinarios clínicos de pequeños animales. "Además, salvo por el prurito tan intenso y la rapidez con la que va empeorando el paciente, los signos clínicos se pueden confundir con una intoxicación –precisa Elena Diéguez–. Aunque no existe ningún tóxico que pueda provocar todos los síntomas que vemos en un perro infectado y que, inexorablemente, el final sea la muerte". El diagnóstico definitivo se obtiene únicamente mediante prueba PCR en el cerebro del perro.

El veterinario, por tanto, trabaja sobre una sospecha. Cuando cree que un perro padece enfermedad de Aujeszky tiene el deber de notificarlo a las autoridades y mantenerlo aislado, asegurando su bienestar, a la espera de que un veterinario oficial se haga cargo de la situación. "En cualquier caso –agrega la veterinaria gallega–, siempre se prioriza que el paciente no sufra. Si es necesario se procede a la eutanasia compasiva".

Un perro afectado por la pseudorrabia. / Cedida por Elena Diéguez - AniCura Abros

Tampoco hay disponibles vacunas para perros, ni están en estudio. Solo se comercializan vacunas autorizadas para la especie porcina. Curiosamente, en los cerdos se diagnostica en los animales vivos, mientras que en los perros solo se puede diagnosticar en el cadáver. ¿Cuál es el porqué de esta diferencia? "En los cerdos se diagnostica in vivo midiendo los anticuerpos frente al virus. En los perros, desde que aparecen los síntomas hasta que mueren no pasa tiempo suficiente para que su sistema inmune produzca anticuerpos. Por eso no pueden realizarse pruebas serológicas –explica Elena Diéguez–. Hasta no hace mucho se creía que todos los perros que contactaban con el virus enfermaban y morían, pero eso no está tan claro y es posible que algunos no lleguen a enfermar. Sería muy interesante hacer estudios de seroprevalencia en perros sin síntomas", sugiere la veterinaria.

En las personas, añade, hay algunos casos reportados de Aujeszky en la bibliografía: "signos leves de prurito localizado y síntomas respiratorios en personas que pudieron contagiarse por contacto estrecho con cerdos infectados o por la manipulación de muestras en laboratorio. Realmente se desconoce el potencial de transmisión a las personas, porque sigue siendo un desafío diagnóstico. Quizá con métodos de detección más avanzados e incluyendo la enfermedad en los protocolos diagnósticos de medicina humana se llegase a conocer los verdaderos riesgos para la salud pública", concluye la veterinaria Elena Diéguez.

La veterinaria Elena Diéguez, del hospital veterinario AniCura Abros de Pereiro de Aguiar (Ourense). / Iñaki Osorio