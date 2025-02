¿Qué le ha pasado a Ylenia Padilla?: "No quería este mundo"

Hace años que se alejó del foco mediático después de tener discusiones en los platós de televisión y protagonizar unos directos en sus redes sociales arremetiendo sobre todos los que habían sido sus compañeros... pero parece que ahora Ylenia Padilla vuelve a ser feliz.

La conocimos gracias a su participación en 'Gandía Shore', pero enseguida su naturalidad y coraje conquistó a los espectadores y sus apariciones en televisión empezó a ser diaria: realities, concursos, programas... lo hizo todo. Hasta hace unos años, cuando sintió que la fama le había aplastado por completo.

Carolina Sobe ha hablado en exclusiva con Europa Press y ha confesado que su amiga "está bien", pero que "no quiere que se hable de ella" porque "ha decidido retirarse de los medios y ya está, pero está bien".

Además, Sobe ha explicado que "por ahora no" la volveremos a ver en televisión porque "no lo necesita, no quiere, es un mundo en el que ella ha terminado muy dolida, se la trató mal y entonces ella decidió que no quería este mundo".

Lo último que supimos de ella es que se encontraba en Benidorm junto a su familia, quien ha sido su gran apoyo durante todos estos años que lleva alejada de la pantalla que la vio nacer mediáticamente.