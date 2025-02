Alaska habla de una conocida cantante española: "Ha sido muy duro"

La noticia de la semana ha sido el cáncer de pulmón que padece Massiel, quien aparecía hace unos días en '¡De viernes!' anunciando que había sido operada del pulmón y que se había sometido a quimioterapia.

Desde entonces, multitud de rostros conocidos le han mostrado su cariño a través de las redes sociales y siempre que han tenido una cámara delante... en esta ocasión, Alaska ha querido hablar sobre la triste noticia.

"Nosotros mandando mensajes cuando murió Emilio (hermano de Massiel), sin saber nada", confesaba Alaska hablando de que estuvieron en contacto con ella cuando falleció su hermano, pero por aquel entonces no conocían que ella también padecía cáncer.

"El otro día le estuvimos mandando un mensajito, nos contestó, qué alegría pueda estar hablando con nosotros y que salga todo bien, porque ha sido muy duro y todo lo que le ha pasado del atropello y todo... Pero bueno creo que 'La macielona', como dice Paquito Clavel, es mucha macielona", explicaba la artista.

Además, Alaska también quiso opinar sobre Melody, tras ser elegida como representante de España en Eurovisión 2025: "Bravo. Me parece una persona divina, así que me alegro muchísimo y también me alegro de que gane una persona que se crea Eurovisión" porque "mucha gente se presenta ahora a Eurovisión, porque sí, porque no sé cuántos, somos súper cool, súper guays".