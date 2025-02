Increíble vídeo: una ballena devora (y luego escupe) a un joven de 20 años: "Pensé que había muerto"

Adrián Simancas estaba navegando en kayak con su padre en el Estrecho de Magallanes, Chile, cuando una ballena jorobada se lo tragó junto con su bote antes de escupirlo milagrosamente unos segundos después, como quedó capturado en un vídeo.

El incidente ocurrió el sábado cerca del faro de San Isidro, en la Patagonia chilena más austral. A pesar de la terrible experiencia, el joven de 24 años salió ileso, aunque admitió que pensó que "iba a morir". El momento fue grabado por su padre, Dell, que estaba en otro kayak.

“Sentí una textura viscosa en mi cara cuando me di la vuelta y vi colores azul oscuro y blanco acercándose por detrás antes de que me arrastraran bajo el agua. En ese momento, creí que no había nada que pudiera hacer y temí morir, sin saber qué había sucedido”, recordó. “Pensé que ya me había comido y tragado”.

Sin embargo, pronto sintió que su chaleco salvavidas lo sacaba a la superficie y, en cuestión de segundos, resurgió y escuchó a su padre decirle que mantuviese la calma.