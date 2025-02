En recuerdo de Santa Eulària: «Seguid poniendo su nombre»

Más de cuatro minutos de repique de campanas avisan en Santa Eulària de que va a empezar la misa solemne a las once de la mañana. Guiadas por este sonido aún hay personas que suben dispersas hacia Puig de Missa. Su vestimenta y el calzado evidencian que es allí adonde se dirigen, asumen el desafío de avanzar sobre el suelo en pendiente y mojado por la condensación o la humedad tan característicos de la isla. Cuando lleguen a su destino encontrarán otro distintivo del lugar, el frío que no falta a la celebración del gran día del pueblo.

Allí ya se encuentran todos los alcaldes de la isla y el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, además de los obreros de la parroquia y el grupo de ball pagès Es Broll. A los sonadors les graba con entusiasmo una pareja de turistas mientras un vecino del pueblo les explica que el 12 de febrero es el día de la patrona de la parroquia. Ahora la atención se centra en el cancionero tradicional ibicenco, pero no queda mucho para que alguna mirada se escape a uno de los arcos que hay en la entrada de la iglesia, porque mejorar su estado es una de las peticiones que el párroco de Santa Eulària y Sant Carles, Josep Lluís Mollà, hace en esta ocasión a las autoridades presentes en la misa con el objetivo de «mantener el patrimonio de Puig de Missa».

Antes de compartir esta demanda, el obispo de Ibiza, Vicente Ribas Prats, habla a la gran multitud que hay dentro de la parroquia. Sus primeras palabras se dirigen a más de una quincena de mujeres del grupo folclórico, que llevan sobre la cabeza una mantilla de color crudo con encaje negro.

Mantener la tradición

«Muy bonito que lo hayáis recuperado como celebración de la eucaristía», comenta, después de explicar la historia que hay tras esta prenda. Se exigía que las mujeres la utilizasen en el interior de la iglesia para tapar sus pechos si se veían o notaban mucho bajo la ropa.

Esta mención a la tradición conecta con el recuerdo de Santa Eulària, la santa que da nombre al pueblo. Su valor por defender la fe cristiana a principios del siglo IV en Barcelona es el motivo por el que el obispo anima a «que no se pierda su memoria». Como una posible manera de recordarla, invita: «Seguid poniendo el nombre de Eulària. Es muy bonito y hace referencia a su vida», apunta.

Ribas también hace mención de la Santa como requerimiento de que se hable más «de Dios y de la Iglesia» y que «se hable bien», pide. Para el obispo algunos de sus alumnos de catequesis son la prueba de que su petición es necesaria: «Vienen niños que no tienen ni idea de nada», lamenta. Aún así, son bastantes los que se encuentran en el interior de la parroquia junto a sus familiares. Una de ellas es la hija de Ana Marí, que ha cursado catequesis, la forma con la que la madre considera que se difunde la fe y el conocimiento al que se refiere el obispo. «Depende de cada familia hablar de ello», opina, y por este motivo señala que también tratan de venir a misa, aunque admiten que es complicado cuadrarlo en la rutina.

Difundir y defender la fe son también protagonistas en las demandas eclesiásticas porque este 2025 se celebra el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, trascendente en la historia del cristianismo. Por esta razón Mollà también pide que los vecinos del pueblo vengan a misa además de seguir otras celebraciones del programa de fiestas del pueblo, antes de que empiece la procesión entorno a la parroquia.

Entre muchos de los que la esperan se encuentran Julián y Rosa, una pareja de Benidorm que pasa unos días en la isla. No es su primera vez en suelo ibicenco pero sí es la primera ocasión que siguen y disfrutan esta festividad. Es curioso que, como ellos, también hay vecinos de otros pueblos de la isla en Puig de Missa, y eso que el frío no deja de ser una queja: «Vamos para atrás con el tiempo», exclama una mujer mientras se abraza para apretar su chaqueta al cuerpo.

El frío y los ‘bunyols’

Como ella, hay dos mujeres mayores que vienen desde Dalt Vila. «Casi nunca venimos pero en esta ocasión nos apetecía», indican. Pueden referirse a la celebración o a los bunyols que empiezan a repartirse mientras Es Broll entretiene al público en la plaza que hay frente a la iglesia. Las mujeres ya no llevan las mantillas, ahora pueden moverse con facilidad.

Mirándolas hay tres mujeres que son de Sant Josep. También afirman que no suelen asistir a la celebración pero que hoy tenían ganas. Han seguido la misa y consideran que las peticiones del obispo son difíciles de seguir: «Depende de cada uno y del valor que ponga en ello», considera la que más habla, que prefiere no dar su nombre. Si fuera Eulalia, habría que felicitarla y no olvidar desearle: «Molts anys i bons».