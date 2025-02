Piden a Europa que proteja a Valencia y Baleares ante el tsunami que esperan sus costas

Ya no es necesario demostrar que el calentamiento global está provocando el caos en varias regiones del mundo. Los desastres naturales se multiplican: incendios forestales, sequías intensas, lluvias torrenciales... Las consecuencias para nuestro planeta son devastadoras.

Según un estudio reciente publicado en la revista científica Pure and Applied Geophysics, "en unos años, el riesgo de que un violento tsunami azote las costas de algunos países europeos sería del 100%". Una ola de una magnitud sin precedentes que afectaría a toda la región mediterránea.

"En los próximos 30 años", estiman los investigadores que trabajan para la Comisión Gubernamental de Océanos hay un riesgo del 100% de que un violento tsunami golpee las costas europeas, y en particular el mar de Alborán, "una zona donde la actividad sísmica es significativa" , las costas de Valencia y las Islas Baleares.

La Comisión Gubernamental para los Océanos quiere dar la voz de alarma. Según la Comisión, sería urgente que Europa se protegiera de estos desastres organizando sistemas de alerta contra los tsunamis. Los tsunamis, extremadamente destructivos, representan una amenaza real para la humanidad.

Los mapas elaborados por los investigadores muestran que, en los próximos 50 años, la probabilidad de que se produzcan olas de tsunami en el Mediterráneo que provoquen inundaciones de entre 1 y 2 metros podría aumentar del 10% al 30%.

Los investigadores, que han analizado nuevas variables, aseguran en su estudio que han detectado cuáles son las zonas del Mediterráneo en las que han detectado unas variaciones importantes que les hacen creer que en 2070 podrían sufrir un violento tsunami: las Islas Baleares, Valencia, Cerdeña Occidental, Sicilia Meridional, Mar Adriático Nororiental, Creta Oriental, Grecia Septentrional, Turquía Meridional y Chipre Septentrional.

La rapidez con la que llegará el tsunami

En el Mediterráneo español, las mayores probabilidades de que se produzca un tsunami proceden de la falla marina de Averroes, situada en el mar de Alborán. El dato procede de un estudio publicado recientemente por el CSIC en la revista Scientific Reports, en el cual se apunta que no solo las fallas normales e inversas serían capaces de provocar un tsunami, si no, también, como es el caso, las fallas de salto en dirección. De hecho, según sus autores, las olas provocadas por un terremoto en la falla marina de Averroes podrían alcanzar los seis metros de altura y tardarían en llegar a la costa entre 21 y 35 minutos.