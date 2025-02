Un nuevo audio agita la batalla del relato de la DANA

Nuevo audio filtrado para agitar la guerra de relatos entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España en torno a la DANA, que ya está bajo instrucción judicial. Varios medios del ámbito conservador reprodujeron en la tarde de este miércoles el extracto de una conversación entre una meteoróloga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otra de Emergencias, a la que llama para actualizar la previsión meteorológica. La Aemet que parecía haber salido del foco de las críticas, centradas hasta ahora en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), vuelve a estar bajo el fuego cruzado de las críticas por parte de la Generalitat.

La conversación ahora filtrada se produjo a las 12:05 horas, según el primer medio que la publicó, y se refiere a la actualización de la previsión meteorológica. Y, además, constata los “problemas con las comunicaciones telefónicas” que estaba teniendo el centro de l’Eliana, dice la técnica de la Generalitat en el audio.

“En principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios. Salvo creo que algo marítimo, sé que ha sido un poco jaleo. Hemos ido subiendo naranja, rojo. Vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y demás pero no todo junto. Para marearos menos”, señala la técnico de Aemet. Se refiere, probablemente, al hecho de que desde la medianoche del 29 de octubre la agencia meteorológica estatal fue informado de los aumentos de nivel, primero naranja y luego rojo. Y primero en el litoral sur; luego en el litoral norte y más tarde en el interior norte. Todo eso en pocos minutos.

La conversación, cuyo extracto dura apenas un minuto y 26 segundo, continúa: “Las precipitaciones máximas irán yendo hacia al Norte y sobre todo hacia el interior”. Por esas horas, el president Mazón, en una comparecencia en el Palau donde asegura: “Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la C. Valenciana”, dice Mazón, que agradece el “permanente contacto y colaboración” con autoridades estatales. “Dentro de lo que está ocurriendo, las cosas van afortunadamente sin daño material, sin alerta hidrológica [llegaría minutos después la alerta hidrológica del Poyo, a las 12.20 horas] y todos muy pendientes y atentos”. Es el famoso vídeo en el tuit borrado de la cuenta de las redes sociales.

Aemet, tras la filtración del audio, emitió un comunicado anoche donde señalaba: “La meteoróloga de la Aemet traslada, como corresponde al ejercicio de sus funciones, que a las 12.01 del mediodía se han confirmado las previsiones ‘de la mañana’ y que ‘no se han hecho cambios’. Por lo tanto, indicaba que la predicción se mantenía y se reafirmaba en los avisos de nivel rojo por precipitaciones torrenciales que se habían activado para la provincia de Valencia entre las 7:36 y las 9:41 de la mañana. A lo largo de la mañana se habían mantenido conversaciones entre Aemet y el 112 de la Generalitat Valenciana para informar puntualmente de la situación”.

Además, la nota de Aemet señala que el audio confirma sus pronósticos: “La afirmación de la meteoróloga sobre que las 'precipitaciones máximas se irán yendo hacia el norte y hacia el interior' coincide con lo que sucedió a partir del mediodía, hora de la llamada, pues durante la mañana las lluvias más importantes se habían registrado en el sur de la provincia de Valencia y por la tarde se focalizaron en el interior de la provincia y más al norte”.